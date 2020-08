(foto: Divulgação) 2020, o ano que não vivemos? Datas interrompidas, saudade do que não vivemos. Esse é o mote da campanha de lançamento do verão 2021 da Arezzo, estrelada pela atriz Sheron Menezzes. O objetivo é inspirar as pessoas a retomarem – mesmo que a distância – as comemorações interrompidas pela pandemia e celebrar o agora. O modelo de destaque é uma sandália metalizada, leve, bem aberta, representando liberdade, frescor, estilo, conforto e muito brilho para festejar.

(foto: Divulgação)

Conforto





Segundo levantamento do Google Trends, durante a quarentena, as buscas por pijamas subiram 500%, enquanto os chinelos e pantufas dispararam em cerca de 800%. Sabendo disso, a Jogê tem lançado cada vez mais modelos de sleepwear para toda a família, com cara de roupa casual. O conforto e a textura dos tecidos de pijamas com tons mais sóbrios como azul-marinho, o branco e o bom e velho pretinho básico, algumas combinações aliadas a rendas transformam as peças em verdadeiros curingas na hora de compor o look de home office. Um dos campeões de venda da marca, segundo a franqueada Lorena Miranda, são os cafetãs e os modelos com uma gola mais elegante e versão camisaria.

(foto: Divulgação)

Elegância





Conhecida pela elegância apresentada em suas peças, a marca mineira Alphorria é referência quando o assunto é a apresentação de looks com caimentos impecáveis. Alguns itens das últimas coleções podem se transformar quando a proposta é aliar conforto, sofisticação e elegância em uma só peça, como por exemplo nos tailleurs e macacões e em moletons bordados.

(foto: Divulgação)

Verão





Para a coleção verão 2021, a Alme revisitou todas as suas tecnologias focadas em conforto e as maximizou, trazendo modelos-chave que aliam conforto e beleza. Serão lançadas várias coleções cápsulas ao longo da estação. A principal aposta da coleção é a mule Valentina, com um pequeno salto e cabedal com um tramado extremamente macio em couro e tiras acolchoadas. Outro modelo para ficar de olho é o tênis Lis, que faz parte da linha Conforto Sublime e tem uma palmilha desenvolvida exclusivamente para maximizar o conforto – é anatômica, tem perfuração para a respiração dos pés e espuma de extrema maciez. Outra vantagem é a sola em EVA – material caracterizado pela sua leveza e flexibilidade, enquanto o cabedal é produzido em knit, uma malha flexível, combinação perfeita para o conforto. A cartela de cores traz tons energizantes como o quartzo, hortência, verde e branco pétala.