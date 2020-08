(foto: Weber Pádua/divulgação)

A grife mineira Sclub, do grupo Skazi, lança hoje, às 18h, sua coleção para o verão 2021 com desfile on-line pelo Youtube. O fashion show será guiado pela diretora criativa da marca, Ana Paola Murta (Paolinha), que apresentará os destaques da coleção Summer Refresh 21, comentando sobre as principais peças, suas características, tecidos, modelagens, caimentos. Também dará dicas de como combinar os looks. Uma verdadeira consultoria on-line. Em seguida, clientes e lojistas poderão contar com todo o aparato de conteúdo sobre a próxima temporada. A coleção traz peças versáteis e coloridas, em um mood atual, sofisticado e, ao mesmo tempo, descontraído, moderno e com muito conforto. O verão 21 está forte em modelagens fluidas e tecidos como algodão, seda, crepe, viscose e malhas em tricô. Na paleta, rosa, vermelho, laranja, azul, branco e verde. A partir de amanhã, todos os looks estarão disponíveis no site https://shop.skazioficial.com/sclub.html.

Para você





Mulheres são únicas, mas todas têm em comum o desejo de estar sempre bonitas e confortáveis. Com isso em mente, Shoestock lança For You, coleção pensada para todos os momentos da vida delas. Mocassim, sapatilha, escarpin, sandália, tênis e papetes, com o DNA da marca, contam com palmilha conforto, design sofisticado e personalidade. A paleta de cores abrange verde, dourado, preto, marinho, caramelo, nude e branco, tons atemporais e democráticos.

(foto: Divulgação)

Bordado





A arte do bordado que virou luxo na moda festa e cai muito bem em peças jogadas com jeans em look casual tem até dia no calendário nacional. Infelizmente, pouca gente sabe disso

e a data acaba passando batido. Dia 30 de julho é comemorado o Dia do Bordado. Arte milenar, ainda tem artesãs que se dedicam a ela com perfeição. Na foto, modelo da estilista Leticia Manzan.

(foto: Divulgação)

À francesa





Nada como reeditar clássicos bonitos, elegantes e confortáveis. Foi isso que a Arezzo fez com a atemporal linha de mocassins francesca. Para apadrinhar o modelo, a marca escolheu Francesca Monfrinatti para compor looks com o que quiser, sempre chique, elegante e com um DNA muito fashionista. As peças são ideais para todos os momentos. Uma parte da linha pode ser encontrada com acabamento em couro fosco, com toque macio; outra está disponível em couro liso, com acabamento levemente brilhante. As cores vão dos clássicos beges e pretos até tons de azul e dourado.