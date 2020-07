lançamento exclusivo da Sephora

Para os fãs de delineadores, a Sephora traz para o Brasil a primeira collab da marca Sephora Collection em parceria com a Stabilo. O lançamento exclusivo traz canetas delineadoras no formato dos icônicos marcadores da marca alemã. Com ponta firme de feltro e estrutura larga, os delineadores são perfeitos para criar linhas finas e grossas, se aventurar pela tendência dos gráficos, aperfeiçoar diferentes traçados – desde gatinho até um look mais bold – e auxiliar na precisão. O produto vem em quatro cores: preto, marrom, azul-claro e cinza.

Interior

(foto: João Henrique Correia) A Handred, de André Namitala, lançou a nova coleção Interior, que traz peças genderless (sem sexo),que já fazem parte do DNA da marca. As fotos têm como modelo o próprio estilista, algo que não é comum no mercado, mas em época de quarentena, nada como inovar. A coleção reflete o momento atual, e traz para os clientes uma leitura sensível e verdadeira de André sobre todas as dificuldades e descobertas que um momento recluso pode proporcionar. A coleção foi toda criada e confeccionada na casa das pessoas que trabalham na grife. Os clássicos da Handred foram tingidos por uma cartela terrosa , pontuada pelo oliva, bordô e bege. Há ainda estampas com motivos florais e um toque western nas camisas com pespontos. Destaque para o ar utilitário das parkas com modelagem oversized e os poás, que ora aparecem como estampas, ora como bordados em um blazer – uma das peças mais especiais da coleção. Calças com pregas surgem ao lado de macacões de alfaiataria lisos ou carregando as clássicas listras risca de giz. Os conjuntos de seda e cambraia de linho trazem, em contrapartida, um ar de conforto e acolhimento.

Swimwear

A Off-White, marca dirigida por Virgil Abloh, lançou coleção com biquínis e maiôs que será vendida exclusivamente no Brasil através da Farfetch. As peças desenvolvidas em três cores diferentes carregam o DNA urbano e moderno da marca com aplicações do logo nas alças e elásticos.

