Dia dos Namorados

(foto: Divulgação)



Pequenos instantes devem ser celebrados mesmo à distância, em forma de demonstrações de carinho e afeto, tão importantes em períodos desafiadores como todos estão vivendo. A Vivara lança a campanha para a data, preparada antes da quarentena, com a atriz Marina Ruy Barbosa. No mix de produtos colares, pulseiras, brincos e anéis em prata com banho de ouro amarelo e de prata. Acompanhando a tendência do momento, brincos de argola, que são vendidos separadamente, compõem diferentes produções com os brincos de coração, búzios, dente azul, alambra e flor de lis. Para eternizar os momentos, pingentes com a palavra Love, casais e diferentes versões de corações fecham a seleção feminina. Para os homens, as opções são as pulseiras em prata e couro, anéis em aço preto e corrente.

***

Diante do aumento do número de casos de Covid-19 no país, Vivara doou de 1 milhão de reais para o fundo Luz Alliance criado por Gisele Bündchen em parceria com a BrazilFoundation, organização pioneira em filantropia no Brasil. Os projetos beneficiados pelo fundo fazem ações de distribuição de cestas básicas, kits de higiene e refeições para comunidade vulneráveis.

(foto: Divulgação)

Celebrando o amor





Datas especiais merecem comemorações especiais. Dia 12, para os que estão perto, ou nem tão perto assim, é hora de celebrar o amor, seja ele qual for: amor pelo próximo ou amor-próprio, o que importa é celebrar, compartilhar e amar. Os must-haves do inverno da Arezzo vão desde peças fashion até às mais confortáveis, como os tênis com detalhes metalizados ou o slip on com maxi tressê. Para as amantes das botas, diversas opções: acabamento metalizado, bico fino, cano curto ou longo, e no inesquecível e apaixonante tom de vermelho. Entre modelos clássicos aos mais ousados, as sandálias e as bolsas da coleção também prometem ser a escolha ideal para celebrar a data.

(foto: Divulgação)

Digital





A Schutz, que carrega a inovação em seu DNA, lança Sneaker Pop Up Store digital pautada na experiência através da personalização. A marca aposta em drops semanais, onde toda quinta-feira um modelo novo é lançado. As personalizações são uma aposta e podem ser feitas desde cadarços diferenciados à letras e pins que criam um visual exclusivo. A plataforma digital Sneaker Pop Up Store conta com ferramenta de personalização online, para que a consumidora Schutz teste as inúmeras possibilidades disponíveis. Como é o caso do Strap New Light, modelo que possui uma alça na traseira e, no site, a cliente poderá escolher duas letras para personalizá-lo. Destaque também para a personalização At Home, apresentando sneakers com cadarços e como os kits charms (espécie de pis para passar dentro do cadarço), podem ser usados. A primeira entrada é o Strap New Light, um modelo com shape atemporal, linhas sofisticadas e forro de couro. Em mix de cores contrastantes, a exclusividade fica por conta do color strap na parte de trás, que permite personalizar com as inicias do nome da pessoa.

(foto: Divulgação)

Para eles

A empresa de moda feminina Zinzane, que já tem uma estrada no mercado nacional, com 120 lojas próprias, acaba de lançar uma nova marca no meio da pandemia, a Zinzane Homem. O lançamento foi para comemorar o Dia dos Namorados, mas veio para ficar e atender a demanda masculina. A coleção chega com peças pensadas a partir de alguns atributos fundamentais: ser confortável, casual, urbana, com qualidade e durabilidade, versátil, acessível e atemporal.