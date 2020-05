(foto: Divulgação)



Para celebrar o Dia dos Namorados, mesmo com o distanciamento social, a La Clofit criou uma ação para demonstrar carinho, amor e cuidado. Intitulada ‘Meu amor vale muito’, dará

R$ 500 em produtos da marca para quem presentear com peças da coleção. A marca de roupas fitness está com descontos e frete grátis e a coleção privilegia o conforto tanto para ficar em casa como para praticar exercícios físicos.

Inverno’2020





A textura croco é a queridinha do inverno’2020, e não seria diferente na coleção de calçados e bolsas da Shoestock. Em modelos formais e esportivos, dá um toque especial nas produções. As anabelas, escarpins e sandálias com saltos de madeira trazem um ar mais leve, ideais para ser usadas no dia a dia. As ankle boots, escarpins e sandálias com tiras grandes e fivelas compõem um look poderoso. Mocassins, sapatilhas, botas e mules têm cartela de cores em tons sóbrios, como nude, cinza, preto, marrom e vinho. As bolsas aparecem em diversos tamanhos. As menores são mais estruturadas e as maiores seguem o mood despojado. Cintos e carteiras complementam a linha de produtos croco.

Fitness





A vida através do universo on-line já flerta há muito tempo com o lifestyle esportivo. A tecnologia avança na matéria-prima. Com o isolamento social, vários aplicativos para se exercitar em casa foram lançados, um ótimo recurso que serve para melhorar hábitos diários e inserir as pessoas no mundo saudável, despertando a necessidade e a vontade de fazer parte desse comportamento. Para celebrar esse novo mood, a Colcci Fitness desenvolveu uma nova coleção. Peças cheias de personalidade, que têm no digital sua principal inspiração.

Para elas





A Vans desenvolveu a coleção "Thread It", especialmente para as mulheres, inspirada pela expressão pessoal através do estilo individual, único e colorido. As peças apresentam design distinto, incluindo materiais translúcidos, reflexivos 3M e costuras em tecidos coloridos, numa variedade de estilos. São vestidos, camisas, camisetas, jaquetas, moletom cropped de gola alta, calça cargo, mochila, minibackpack e tênis, é claro.