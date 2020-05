(foto: Hick Duarte/divulgação)

Inspirada pela atitude única do movimento Grunge dos anos 90, a Arezzo traz em seu inverno’2020 a combat boot Vitória, um item urbano atemporal, repaginado. E como representação dessa força e atitude feminina, a atriz Vitória Strada estrela a nova campanha da marca. Com shape moderno em uma nova proposta de couro mais macio, a bota de sola tratorada ganha leveza pelo detalhe da amarração e efeito drapeado no tornozelo. A novidade é perfeita para compor os mais variados looks, dos urbanos casuais aos mais delicados: como complemento de vestidos fluidos ou peças de alfaiataria.

(foto: Divulgação)

Tie Dye





O tie-dye é a grande tendência deste outono. A técnica de tingimento de tecido é destaques em coleções de grifes nacionais e internacionais, como o Kika Simonsen, Mariana Penteado, Ulla Johnson, Dannijo, Legstyle, Love Shack Fancy e Cruse. O movimento hippie resgatou a estampa nas décadas de 1960 e 1970, rejeitando a violência, o capitalismo, o materialismo e a uniformidade, a cultura da época pregava amor e compaixão. A moda tie-dye invadiu renomado shopping em São Paulo.

(foto: Divulgação)

Maleável





A Talento celebra o lançamento da nova edição da linha Maleável, comemorando os 30 anos da joalheria. A coleção tornou-se um ícone da marca, reeditada a cada ano, e reflete o DNA da joalheria em produzir joias através de técnicas manuais e de um minucioso trabalho artesanal, delicado e exclusivo. Como novidade na linha, surgem peças em ouro amarelo, confeccionadas por uma nova técnica, que não necessita da cravação da pedra para criar o movimento. São mais de 20 modelos – entre eles, anéis, brincos, colares, gargantilhas e pulseiras – disponíveis em ouro amarelo e ouro branco. Parte da venda vai para o GRAACC durante os próximos seis meses, para ajudar crianças e jovens.

(foto: Divulgação)

Clássico revisitado





O Grupo Breda Alfaiataria atende o público masculino com design clássico e social, combinado à moda contemporânea, com a etiqueta Angelo Bertoni. Para o inverno’2020, o destaque é o icônico azul-marinho, tom que representa seriedade, paciência e sabedoria. Mas o grande diferencial são as diversas tonalidades, que vão do dark blue ao blue navy, sem deixar de lado o classic blue, cor eleita pela Pantone para 2020. São calças de alfaiataria, blazers de cortes tradicionais, calças slim, camisas que vão das lisas às estampadas discretas, como o xadrez.