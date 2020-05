(foto: Divulgação)







Os novos clássicos da coleção primavera-verão 2020 chegam com detalhes especiais. A Twist é um dos designs mais reconhecíveis da marca e a cada coleção vem com novas cores e acabamentos. Chama a atenção pelo seu exclusivo fecho rotativo LV e o design versátil. Dauphine foi lançada ano passado e é inspirada em um modelo clássico de 1976, é o ápice do toque da Maison para adaptar sua tradição para os estilos de vida modernos. Em elegante estilo retrô, essa bolsa delicada é perfeita para o dia e para a noite. Ela pode ser usada como clutch, sobre os ombros ou a tiracolo com sua alça de couro removível e ajustável. A Capucines é uma homenagem à primeira loja da marca, aberta em 1854. Traz mais de 250 elementos feitos a mão e milhares de passos compõem o processo de criação. A cada temporada são propostas novas interpretações deste modelo, como variedades de cores e materiais, além de técnicas inovadoras.

(foto: Divulgação)

Novas cores





Tem coleção nova de esmalte no mercado. A moda outono-inverno 2020 da Mavala resgata toda a elegância e o charme britânico da década de 1970. Com um leve toque retrô, a tendência é um estilo mais purificado, com tartãs, tecidos e padrões xadrez, e houndstooth. O preto e branco, uma dupla chique e contrastante, atemporal, tranquilizadora, traz um toque final de elegância aos tons sóbrios e discretos desta temporada. As cores únicas e intensas vão do branco ao violeta.

(foto: Divulgação)

Para os olhos





Formulado especialmente para a sensível área dos olhos, a Vichy lança a Minéral 89, que suaviza olheiras em 13%, linhas finas, bolsas ao redor dos olhos e 85% de percepção de pálpebras menos inchadas. É o primeiro, fortalecedor, com água vulcânica de Vichy concentrada a 89% e ácido hialurônico de origem natural, que, além de fortalecer, potencializa a hidratação da região, com leve e de rápida absorção. É hipoalergênico, oftalmologicamente testado e indicado para todos os tipos de pele.

(foto: Divulgação)

Nova estampa





A parceria da Farm e Pantys ganhou força com a novidade da nova coleção para as calcinhas absorventes. Elas lançaram uma nova estampa que destaca a força da mulher, sempre priorizando conforto e sustentabilidade. Para celebrar a natureza feminina, convidaram um grupo de mulheres muito especial: as mulheres do povo indígena iauanauá. Durante a coleção, 400 calcinhas serão doadas a elas. Um dos principais objetivos da colab é levar a tecnologia de Pantys para a vida de todas as mulheres, além de conscientizar sobre os ciclos menstruais. O modelo possui tecido biodegradável e antimicrobiano, com bloqueador de odores, alta capacidade de absorção e durabilidade de aproximadamente dois anos ou 50 lavagens. Mais informações no Instituto Socioambiental – www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/saiba-como-

ajudar-indigenas-e-povos-da-floresta-no-combate-ao-coronavirus