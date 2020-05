(foto: Paulo Vainer/divulgação)

O universo urbano e contemporâneo com um estilo de vida mais natural é o ponto de partida para o outono- inverno’2020 da Colcci. A coleção celebra a alma jovem, a conexão entre as pessoas, a natureza, a alegria e a diversidade. Uma das famosas que estrela a campanha é Isabeli Fontana. A linha feminina traz peças provocativas, com muito jeans com padronagem dos anos 1990, mangas bufantes, volume nas calças – desde cargo até as mais justas –, além de cintos nas jaquetas, oversized, transparências e brilho. As estampas aparecem com pássaros, a botânica brasileira, praias, flora, animais, olhos e mulheres em uma paleta de cores coral, rosa, azul, amarelo, rosé, camelo e diversidade em marrons, preto, branco. Os tecidos, todos nobres, aparecem sofisticados com algodão, tule, veludo canelado, chifon, moletom e viscose, entre outros.

(foto: Divulgação)

Elegante e moderno





Em parceria inédita com o arquiteto japonês Kengo Kuma, a Asics lança o tênis de corrida Metaride Amu, com apenas 2.020 pares à venda pelo mundo. Trata-se de uma releitura do famoso tênis de corrida que levou o mesmo nome, lançado em fevereiro de 2019, que visa reduzir a perda de energia e ajudar os corredores a percorrerem longas distâncias com mais facilidade. O modelo também apresenta várias ideias de design arquitetônico do Sr. Kuma. O arquiteto é conhecido por seus projetos limpos e ecológicos, que podem ser vistos na estética do tênis. A parte superior do tênis foi inspirada na técnica de trabalho tradicional de bambu japonesa, yatara ami, com materiais em forma de fita que se cruzam de várias maneiras.

(foto: Divulgação)

Jaquetas





Quem nunca teve uma jaqueta jeans da Levi's? Provavelmente poucos, e quem nunca teve, deve sonhar em ter uma. Neste inverno, elas chegam em vários estilos, tanto jeans comum quanto forradas em pele de carneiros, ou mesmo em brim de várias cores. Neste Dia das Mães em pleno confinamento, a Levi’s® Brasil desenvolveu a campanha "Use sua voz para cuidar", dando novos significados às conhecidas frases ditas por mães como "não esquece de levar o casaco". Para estrelar a campanha convidaram a mãe e autora do livro Como ter uma vida normal sendo louca, Camila Fremder, que fotografou a distância.

(foto: Divulgação)

Parceria solidária





No último dia 4, Rony Meisler, co-fundador do Grupo Reserva, e Alexandre Birman, CEO da Arezzo&CO, firmaram uma parceria inédita durante o distanciamento social, que visa potencializar doações para o projeto 1P5P, e fizeram uma live para contar a novidade. A parceria se inicia com o Dia das Mães, com o mote "Coração de mãe sempre cabe mais um(a)" – toda venda feita nos canais Schutz e Reserva de 4 a 10 de maio contribuirá com o projeto, mas seguirá nos dias dos Namorados e dos Pais. O projeto 1P5P foi criado pela Reserva, em 2016, para viabilizar pratos de comida a populações carentes, e já viabilizou mais de 36 milhões de refeições em todo o Brasil. Nesta nova fase, Reserva e Schutz se unem em campanha durante a pandemia para potencializar projeto contra a fome no Brasil, com doação a cada peça vendida das marcas.