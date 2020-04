(foto: divulgação)



Lingeries





Muito além dos tradicionais sutiãs de aro e modelos rendados, as novas trends em lingerie para 2020 são ousadas e diferentes. De balconet a peças com strass, os itens são repaginados e coloridos. O Balconet vai ganhar cara nova. O sutiã, que tem bojo que cobre apenas a parte inferior dos seios e alças bem separadas, virá com transparências, bordados e um toque vintage. Para quem curte estampa, este ano terá muita opção. A tendência Athleisure – uso de tops e calcinhas esportivos – vem forte, unindo conforto e estilo. Os bodies continuam fortes e cada vez mais bonitos e trabalhados.

(foto: Henrique Gendre/divulgação)

Mulheres





A delicadeza da atriz Mariana Ximenes foi escolhida para se contrapor à coleção selvagem, cheia de estampa animal print, da Animale. O outono’2020, intitulado 'Mulheres', dá continuidade à série de filmes que dão voz para todas que representam o painel feminino da marca. No vídeo, voz da atriz e escritora Maria Ribeiro, que assinou as crônicas e traduziu a singularidade de cada convidada.

Super Mario





Quando se fala em ícones, um que sempre vem à mente é o icônico jogo Super Mario™ da Nintendo, que se passa em um reino de cogumelos com um encanador italiano bigodudo de macacão azul que luta para salvar uma princesa de tartarugas antropomórficas. Mario é mais do que um jogo lendário, é uma sensação cultural há mais de 30 anos. E agora, faz parte da família da Levi’s®. Ele foi a inspiração para a coleção outono-inverno’2020, streetwear, de denim, da marca. A coleção apresenta cores e estampas brilhantes e saturadas com os personagens favoritos, como Mario, Luigi, Yoshi e a princesa Peach.

(foto: divulgação)

Conforto em casa





Já que estamos todos em casa, em isolamento social, e temos que ter cuidado redobrado com a limpeza, roupas de cama e de dormir estão sendo trocadas com mais frequência. Pensando nisso, a Jogê reformulou sua rotina de trabalho e atende seus clientes em casa, por meio de mala consignada. No conteúdo, vários pijaminhas, camisolas e lingeries confortáveis, ao gosto e à necessidade da cliente.