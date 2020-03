(foto: Bruna Castanheira/divulgação)







A atriz Camila Pitanga foi a escolhida para estrelar a campanha de lançamento do outono –inverno 2020 da marca Alme, do grupo Arezzo.Co. A escolha não veio atoa, Camila se conecta com toda a essência da grife, que busca celebrar e cuidar das mulheres - "Cuidar de mim, para cuidar de todas" é o grande lema da marca. A atriz e apresentadora é embaixadora da ONU Mulheres e grande defensora da diversidade de corpos e belezas, além de ser um ícone de estilo no Brasil. Apaixonada por dança, a campanha foi fotografada ao som de tango argentino e músicas brasileiras, e Camila dançou para as câmeras, criando uma atmosfera utópica, levando todos presentes, de volta aos anos 50 em um lindo salão de festas.

(foto: Divulgação)





Beleza da imperfeição





A delicadeza e a beleza da cultura japonesa, foram a inspiração para a coleção outono-inverno 2020 da Lolitta. O Wabi Sabi, conceito japonês onde o imperfeito é belo, serviu de fio condutor para o desenvolvimento de todas as peças. Flores de cerejeira, porcelanas e detalhes sutis dos kimonos surgem reinterpretados nos pontos de tricot, na construção das modelagens e riqueza de tecido.

(foto: Divulgação)

Cabelos





Acaba de chegar ao mercado um produto que promete o que a maioria das mulheres sonha em conseguir: cabelos compridos. Várias mulheres reclamam que os cabelos crescem até determinado ponto e param. O ciclo de vida do cabelo se divide em três fases: anágena (crescimento), catágena (suspensão progressiva das funções vitais) e telógena (fase de repouso e queda do cabelo). Baseado nisso a Yellow, marca de cosméticos capilares com DNA italiano do Grupo Alfaparf, criou a linha Easy Long, que garante até 44% a mais do crescimento natural do cabelo em quatro semanas. O segredo vem do mar da Polinésia: a alga do Tahiti, riquíssima em minerais, vitaminas, carotenóides, proteínas e ácidos graxos poli-insaturados. Ela estimula o metabolismo celular do cabelo para um crescimento mais rápido. No comprimento, aumenta a resistência, e nas pontas, atua no fortalecimento e nutrição, impedindo o aparecimento de pontas duplas.

(foto: Divulgação)

Sofisticação





A loja da Sportmax localizada na Rue des Saint Pères em Paris foi toda reformada. O espaço desenvolvido segue o conceito das lojas Sportmax, concebido em 2013 para a Milano Store pelo arquiteto Vincenzo de Cotiis. A loja, que está localizada em um palácio histórico, abrange uma área de 217 m² e seus manequins estão dispostos em cinco janelas/vitrines que funcionam como sofisticadas molduras. A cor predominante é o bold lipstick nude, o tom da identidade da marca. Pena que em época de coronavírus e com os países fechados vai demorar um pouco para que as pessoas possam ver toda essa beleza.