(foto: Divulgação)



A Salvatore Ferragamo apresenta a Trifolio, uma nova família de bolsas que é diferente em tamanho, forma, cor e fabricação, mas que têm três características-chave: cada uma delas tem três compartimentos distintos, cada um com o seu próprio fecho; cada bolsa tem o inconfundível Gancini, a assinatura que carrega o legado da nossa casa; e, por último, cada Trifolio foi feita a mão por artesãos especialistas da marca, na Itália, garantindo uma construção e qualidade de acabamento.

(foto: Divulgação)

Sportwear





A Tommy Hilfiger lança sua terceira coleção cápsula masculina Tommy X Mercedes-Benz, fruto da parceria estratégica de longa data da marca com a equipe de Fórmula 1 Mercedes-AMG Petronas. A coleção Primavera’2020 combina a herança descolada e clássica do sportswear americano da marca com a habilidade técnica inovadora da hexacampeã da Fórmula 1. São peças atemporais, incluindo a jaqueta chino, a jaqueta bomber e a parka com capuz, com uma característica de alfaiataria sofisticada e elementos técnicos, como acabamentos térmicos, perfurações, fitas emborrachadas, costuras seladas e ajustes com velcro. A paleta de cores com o vermelho, o branco e o azul-marinho é enriquecida com cinzas e azul-claros, bem como o emblema icônico da grife e a estrela de três pontas da Mercedes-Benz são exaltados através de uma aplicação sútil.

(foto: Divulgação)

Estrelas de Inverno





A Arezzo reuniu 24 mulheres conectadas por histórias diversas, mas igualmente inspiradoras, para estrelar a campanha de lançamento do inverno’2020 da marca. Nenhuma delas é famosa, mas a proposta é reforçar o significado da palavra sororidade de forma genuína. Guiadas pela arte, educação, bem-estar e até aventura, elas se complementam e formam um universo de sonhos, conquistas e inspiração. As principais apostas usadas na campanha são os saltos tratorados, o maxi-tressê, textura croco, bolsas e sapatos metalizados, os tênis e os tradicionais mocassins.

(foto: Divulgação)

Criativos





Em ano de Olimpíada – se o Covid-19 permitir –, a maior celebração do esporte mundial, a Schutz eleva a potência feminina através do território esportivo e convidou três atletas olímpicas para protagonizar a nova campanha da marca para lançamento da coleção outono’2020 – a esgrimista Nathalie Moellhausen, a velocista Vitória Rosa e a atleta de vela Gabriela Nicolino.