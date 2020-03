Produção sustentável

(foto: Studio Roma/divulgação)







A coleção outono-inverno’2020 da Cleo Aidar foi inspirada em diferentes movimentos artísticos e traduz essa leitura em peças atemporais e versáteis, com roupas que unem o clássico e o contemporâneo. A arte está presente através das estampas que remetem aos tribais da Nigéria, às pinturas da artista Heather Hansen e ao geométrico “concretista” do movimento brasileiro nos anos 50, permitindo combinações de looks ousados, mas de maneira harmônica. Destaque para os terninhos conhecidos como power suits, com detalhes inusitados.

Esportiva





O desfile da Lacoste outono- inverno’2020 representa o terceiro ato do diálogo íntimo da diretora criativa Louise Trotter com o espírito ousado de René Lacoste. Nesta coleção, eles conseguiram unir o tênis de René com o golfe de sua mulher Simone Thion de la Chaume, e o resultado foi uma harmonia em seus contrastes e o lindo ricochete de referências entre a visão de ambos. A coleção exala uma consumada facilidade atlética. Os tradicionais verde e azul-marinho da Lacoste se juntam ao marrom das quadras, hortelã, céu azul, rosa doce, laranja, limão e bronze, em uma paleta viva e animada que aviva nossas memórias de torneios de fim de semana. O conforto e a praticidade são o luxo de hoje.

(foto: Divulgação)

Off-road





Em uma imersão no universo motocross, os criativos da Ellus 2nd Floor lançaram a coleção de outono-inverno’2020, batizada de Off-Road. São modelagens utilitárias e esportivas. A cartela de cores e combinações remete aos uniformes das equipes do esporte, como o laranja, vermelho, preto, verde e royal. No masculino, o moto trend ganha destaque em assinaturas com localizações espertas e estampas radicais. Já no feminino, para dar um toque esportivo e sofisticado, são exploradas as modelagens que misturam alfaiataria e nylon em peças como bombers, leggings e calças jogger.

(foto: Divulgação)

Collab





Continuando suas famosas collabs, a Melissa se uniu ao universo da marca Baw Clothing para recriar o conhecido modelo Street. Foi pensando em versatilidade e com o olhar atento aos estilos das ruas que a Baw, reconhecida marca de lifestyle do universo de streetwear, tornou o Melissa Street + Baw Clothing ainda mais cool. O sneaker traz uma cartela de cores com rosa-claro, lilás, azul, preto e branco. Os cadarços carregam as logomarcas de ambas, além de contar com uma tag especial. Por fim, à lateral direita do Street foi estampada

a frase "Always Trippin'".