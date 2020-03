(foto: Divulgação)







A Louis Vuitton criou o primeiro bracelete unissex Silver Lockit, projetado pelo diretor artístico das coleções masculinas, Virgil Abloh, com parte da venda revertida para apoiar projetos do Unicef para crianças em situações vulneráveis. O novo design adiciona um toque contemporâneo à coleção já existente de braceletes. Inspirados nas ousadas correntes, uma das marcas de Virgil Abloh para a coleção primavera-verão'2020, os braceletes estão disponíveis em prata e em quatro cores: preto, laranja, verde e azul com detalhes amarelos. Na continuação de sua campanha #MAKEAPROMISE, a marca está comprometida em aumentar a conscientização e os fundos do Unicef para apoiar crianças em situações vulneráveis ao redor do mundo, ajudando av fornecer serviços de água, saneamento, nutrição, educação, saúde e proteção. Isso inclui o apoio a refugiados sírios e comunidades anfitriãs no Egito, Jordânia, Líbano, Iraque e Turquia, bem como crianças afetadas por desastres naturais recentes.

(foto: Divulgação)

Verão’2021





Em mais uma de suas ações em prol do desenvolvimento do mercado de moda mineiro, o Sindijoias Ajomig promoveu a palestra “Tendências: verão 2020/21”. Ministrada por Cris Gurgel, consultora de moda e estilo, jornalista e publicitária, a apresentação é fruto de um trabalho de pesquisa internacional por Paris, Milão e Londres e tem foco nas macrotendências da moda internacional, com ênfase em bijuterias, folheados e joias. São três grandes temas: conexão com a natureza, com peças que remetem ao ambiente marinho, com o uso do laranja mandarim, verde cana (o velho conhecido verde maçã), classic blue e o vermelho. Nós e cordas, conchas e efeito escama. Conexão Étnica: folk americano, México/Acapulco, perfume oriental, linha minimalista atemporal. Conexão Digital: esporte urbano, cultura pop e artsy, videogames, look digital.

(foto: Divulgação)



Luxo





Acaba de chegar ao país a marca de luxo Swiss Smile trazendo o kit Diamond Glow – Jewel Trilogy, com a excelência e sofisticação da grife. O kit é composto por duas escovas de dente – Rose Quartz e Ice Blue – com 5.460 cerdas ultramacias, que não desgastam o esmalte do dente, não provocam retração gengival e trazem no cabo cristais Swarovski, mais um creme dental branqueador com partículas de diamante. Puro luxo, oferecendo uma experiência que une inovação e eficácia ao glamour.

(foto: Divulgação)

Óculos





A loja de design do Museu de Inhotim acaba de lançar seu mais novo produto, o Phyllon, nova linha de óculos que sintetiza, em cada detalhe, a pluralidade e a sensibilidade do olhar do Museu e Jardim Botânico. O material das peças, desenvolvido de forma sustentável a partir do caroço do algodão, reflete a preocupação em respeitar a sabedoria e a eficiência da natureza. São três modelos com personalidade e caráter únicos: Inhame Roxo, Philodendron e Strelítzia. Criadas para agradar a todos os perfis, as peças, produzidas pela marca mineira Moon Eyewear estão disponíveis nas versões de sol e de grau, e vêm com case e paninho de limpeza exclusivos.