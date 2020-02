Em ritmo de carnaval

Hope (foto: Divulgação)



Brasileiro gosta de farra e quando se trata de carnaval, nem se fala. A prova disso é que todo mundo produz fantasia para cair na folia, mesmo que seja apenas algum acessório, ou mesmo uma improvisação. Exatamente por isso, várias marcas lançam produtos para atender à demanda desta época do ano.

A hope lançou a coleção de carnaval Electra, com muitos tops, shorts e hot pants, e ainda fez oficina de customização de adereços e makes em sua flag ship em São Paulo, com a presença de sua garota-propaganda, Yasmim Brunet.

Dona Santa (foto: Divulgação)

Dona Santa desenvolveu cápsula exclusiva de carnaval com tops, shorts, vestidos e macaquinhos em materiais como tule e paetês. Em total sinergia com o clima de folia, as peças refletem a brasilidade da marca com uma estética divertida e multicolorida. Para os adornos de cabeça, a estilista Juliana Santos fez parceria com a Viva Eterniza.

Já a Lupo lançou icônicas meias-calças divertidas e cheias de atitude para o feriado de Momo, inspiradas nas marchinhas, contribuindo de forma estilosa para as fantasias, tanto para adultos como para crianças. Entre as estampas estão pipoca, palhaço, cupcake, morango, melancia e maracujá, além das estampas animais.

Lupo (foto: Divulgação)

Pensando nos foliões que gostam de curtir bloquinhos, o Casal Mil criou vários acessórios e fantasias como inspiração. Entre elas estã arco com suculentas, ou mesmo de famingo, ou uma profusão de borboletas colocadas nos cabelos e na roupa, ou ainda uma fantasia de arco-íris, colocando lenços coloridos e transfomando-os em saia. É só soltar a imaginação.