(foto: Divulgação)

A Lunender acaba de lançar a coleção de jeans Fit for Me. Inspirada nos desafios da rotina feminina, os novos modelos trazem conforto e modernidade. As peças se adaptam a diferentes proporções de corpos, sendo que um tamanho pode vestir até três numerações convencionais por conta do tecido utilizado na coleção, que possui elasticidade de até 90%. Assim, a peça se ajusta perfeitamente ao corpo por conta da estrutura da calça, que une o tecido mais elástico e as linhas flexíveis. Perfeito para mães e filhas que compartilham o guarda-roupa ou para aquelas amigas inseparáveis.

(foto: Divulgação)

Camufladas

Projetadas para suportar cargas pesadas de livros e laptops, as mochilas lançadas pela Victorinox são fabricadas em um tecido grosso e robusto em verde-oliva, com estampa camuflada. Elas são cheias de detalhes como bolsos para celular, carteira, etc, além de abas superiores dobráveis para facilitar o acesso ao conteúdo interno. Possuem diversos compartimentos de organização muito funcionais, e trazem uma ferramenta multiuso original do canivete do exército suíço com abridor de garrafa e chave de fenda.

(foto: Divulgação)

Azul

A cor do ano escolhida pela Pantone para 2020 é a Classic Blue, que segundo os pesquisadores, se expande em uma experiência multissensorial. Como sempre, se tornará a queridinha e dominará todas as coleções tanto na moda quanto na decoração, aparecendo em diferentes formas, texturas e acabamentos diversos. Sua simplicidade atemporal traz um tom de seriedade e elegância, permitindo diferentes combinações de moda. A premiada joalheria mineira Talento já está com peças feitas com pedras no tom da moda.

(foto: Divulgação)

Circense

A magia de uma das artes milenares mais encantadoras do mundo, o Circo, é a porta de entrada para o inverno lúdico e irreverente da Farm. Intitulada Voa, a coleção é praiana, tropical e dialoga muito bem com o carnaval, com muita criatividade e irreverência. O circo vem com o colorido mais forte, gráfico e tropical. A estamparia traz bananas coloridas com o print de oncinhas e zebra, em fundo preto e fundo branco; outra aposta é um patch com poá, tucano, tipografia, costela de adão, lenço e flor. Listras de todos os tipos e cores também marcam presença, passando por xadrezes e color blocking. Os silks entram na brincadeira com a linguagem de cartazes de circo, pipoca, hot dog e malabares.