(foto: Divulgação)



PatBO e Claudia Arbex se uniram e lançaram uma coleção collab de bijus intitulada Eternity, para complementar vestidos de festa da grife de Patrícia Bonaldi. Seguindo o DNA da PatBO de valorizar aspectos atemporais e clássicos, a nova coleção conta com brincos, pulseiras, colares e piercings que conservam toda a elegância característica da joalheria sem perder o toque moderno e cheio de detalhes da estilista. Os acessórios foram pensados para ser usados à noite e representam a verdadeira essência da mulher PatBO.

(foto: Divulgação)

Début

O ex-jogador David Beckham lança sua primeira coleção de óculos produzida e distribuída pela Safilo para armações de grau e óculos de esporte. Beckham, reconhecido no mundo todo por seu estilo e inspirado por muitos anos de experiência na moda, trabalhou de perto com a equipe de design da Safilo para idealizar uma coleção combinando estilo e atitude com um espírito vintage, focado na funcionalidade. As armações em acetado e metal trazem um sútil design masculino, com uma paleta de cores incluindo nuances quentes de Havana, as clássicas cores de metal galvânico, combinadas com lentes em marrom clássico ou cinza, também tons mais claros de verde, amarelo e azul-celeste.

(foto: Divulgação)

Verão

A coleção alto-verão 2020 da ViX teve como ponto de partida a cidade do Rio de Janeiro, local que representa a marca beachwear e serviu como inspiração para a criação dos biquínis e roupas que traduzem a “mulher Vix”. Uma coleção feminina, leve, sexy e divertida. Na cartela de cores predomina o pink, vermelho iluminado, verde lime, acqua e off white. Já na estamparia, as apostas são os florais vintage e animal print. Nos tecidos, a linha de roupas traz uma matéria-prima mais leve, com fibras naturais como o algodão, linho e laise.

(foto: Divulgação)

Lançamento

A ESC fechou parceria e desenvolveu exclusivamente uma coleção-cápsula para o Shop2gether. As peças foram feitas por um grupo de artesãs do Ceará. André Lucian, diretor criativo da marca, buscou inspiração na forma de energia que ilumina o mundo, nas formas dos raios de sol que se desdobram no rico trabalho manual de pregas, que faz um viés lúdico com as vibrações e reflexos de

ondas de luz. A cartela de cores passeia entre o azul wavy, off white e roxo.