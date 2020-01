A TVZ lança uma coleção especial

(foto: Divulgação)

Nas férias também surge dúvida de qual look usar. Afinal, muitas pessoas vajam e arrumar mala sempre é um problema. A TVZ lançou uma coleção especial para esta ocasião, com peças leves, co- loridas, com diversos tipos de shapes. As opções vão de all white até o amarelo, estampadas florais e tons de rosa claro, que possibilitam combinações para qualquer lugar e situação.

(foto: Divulgação)

Resort





A década de 1970 foi emblemática e transformadora. Com Rita Lee e os Mutantes, o Brasil se encantava pela voz, personalidade, força e poder daquela jovem ruiva, de franjas e olhos azuis marcantes. Mantendo este mood, mas com um cenário leve e fresco, Vitor Zerbinato criou a coleção Resort 2020. As peças apresentam shapes setentinhas com túnicas, vestidos em comprimento míni, calças, babados, momentos lúdicos, bordados delicados como borboletas aplicadas a mão, tecidos esvoaçantes e leves, além de muita estampa com tema fun e margaridas. Na cartela de cores, branco, preto, vermelho, pink, azul e rose se destacam, assim como o tie dye.

(foto: Divulgação)

Edição limitada





A Mongrip e a marca Senna criaram um bracelete produzido com o pneu utilizado por Ayrton no lendário Grand Prix de Donington Park. A edição é limitada, serão feitas apenas 161 peças. O primeiro lote foi de 41 peças, lançado em dezembro, em Mônaco. O acabamento é em ouro 18k e o fascinante acessório faz parte da linha Mongrip Legend. Os especialistas em Fórmula 1 consideram a primeira volta de Ayrton Senna durante o Grande Prêmio da Europa, na temporada de 1993, em Donington Park, na Inglaterra, a mais espetacular de todos os tempos: o piloto largou na quinta posição, em uma pista escorregadia e molhada, e chegou epicamente à liderança, confirmando a sua genialidade e o seu talento.

(foto: Divulgação)

Coleção-cápsula





A Louis Vuitton fez uma coleção-cápsula em parceria com a Riot Games, desenhada por Nicolas Ghesquière, diretor artístico das coleções femininas da marca. Intitulada “League of Legends” a coleção é uma continuação das skins especiais Prestige criadas anteriormente para a personagem Qiyana. A coleção apresenta uma nova animação do icônico Monograma, revisitado em algumas das bolsas mais emblemáticas, além das New Classics da maison, incluindo os modelos Neverfull, Speedy, Boite Chapeau Souple, Bumbag, entre outros, trazendo também uma nova assinatura da Vuitton inspirada no anel da personagem Qiyana.