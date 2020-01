O que rola em moda e decoração

(foto: Josefina Bietti/divulgação)

Resort A coleção resort alto-verão 2020 de Cris Barros conta a magia de uma história de amor em seu estado de perfeição, inspirada por uma imagem de Edmund Dulac retratando o sentimento mais puro, vivido em um passado distante em algum lugar do Oriente entre Titânia, rainha das fadas e deusa do amor verdadeiro, e o Alquimista, cientista e filósofo em busca da elevação espiritual. Os vestidos se destacam pelas rendas exclusivas e modelos plissados. As estampas trazem desenhos feitos a mão pelo ateliê da marca em uma cartela de cores neutra. Os biquínis e maiôs aparecem com detalhes em pérolas naturais cultivadas em água doce e outros modelos em tie-dye tingidos artesanalmente, resultando em uma coloração única.

(foto: Divulgação)

Fragrância





A tradicional fragrância da marca Good Girl transformou-se na edição de colecionador Good Girl Glorious Gold e ganhou um frasco inteiro revestido por dourado brilhante. Nessa edição de colecionador, Carolina Herrera evolui sua abordagem da feminilidade com um conceito luxuoso sem limites. É a sensualidade revestida de energia brilhante, que celebra a confiança que vem com o estrelato, em uma embalagem inspirada no movimento art déco, o pico do glamour nos anos 20.

(foto: Divulgação)

Collab





Quem fechou o ano bem na fita com o melhor do estilo urban and cool foi a Fiever, que lançou uma coleção collab com o jornalista e consultor de moda Jorge Grimberg. A criação foi um tênis confeccionado em couro e com solado de PU, que vem em duas cores: branco e preto. O destaque fica no solado laranja, que traz o toque transado em contraste ao estilo minimalista do sneaker.

(foto: Diculgação)

Prevenção





O verão chegou, e com ele são necessários alguns cuidados, principalmente quando o assunto é a nossa saúde. Pensando nisso, a Track&Field, marca de roupas e acessórios de alta tecnologia, totalmente brasileira, fez uma série de ações especiais para divulgar a importância dos cuidados contra o câncer de pele no verão. Vale lembrar que a grife tem diversas peças com a tecnologia UVTech, que protegem a pele contra os raios ultravioleta do Sol – um dos principais cuidados para prevenir essa doença. A gama de produtos contempla camisetas de manga curta e longa com UV50+, além de viseiras e bonés.