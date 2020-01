O que rola em moda e decoração

(foto: Divulgação)



Cor do verão





A coloração que será febre no verão e fará a cabeça das loiras elegantes é a Surf Blond, segundo o cabeleireiro João Franco, que colocou a atriz Letícia Birkheuer, up to date. Ela aderiu às e ao corte repicado. A variação de nuances cria um efeito moderno e único, ideal para a estação que pede leveza e tons claros. Quem tem um cabelo com mechas mas ainda não está repicado e pensa em fazer, vai ganhar muito mais movimento. O Surf Blond tem um tom açúcar mascavo com um mix de tons frios e quentes juntos.

(foto: Divulgação)

Alto verão





Após uma temporada em Portugal, Cristian Resende, um dos sócios-fundadores do Cartel 011, retorna à CZO, private label do espaço, com um preview para 2020. A coleção foi inspirada em uma viagem a Marrakech, sintetizada em um provérbio árabe “What coming is better than what is gone” (o que vem é melhor do que o que foi). As peças formam um mix de clássicos, como moletom, calça chino, macacão de alfaiataria e prints que vão da onça ao tie dye. As estampas vêm com gráficos que refletem uma tempestade de areia, onde o diretor-criativo faz um paralelo entre um momento de novas direções da marca com o movimento político atual do país.Fotografia: Lucas Andrade

Destaque





O cotidiano da adolescente Thais Martins mudou radicalmente nos últimos tempos. Ela acaba de ser escolhida para estrelar a campanha de beleza da Givenchy. A brasileira foi descoberta aos 14 anos e apenas com dois anos de carreira já está nas passarelas e campanhas internacionais.

(foto: Divulgação)

Cruise 2020





A coleção alto verão 2020 de Lenny Niemeyer vem cheia de estilo e elegância, como é seu DNA. A Cuise traz a leveza dos dias à beira mar e é traduzida em peças fluidas, prints cheios de personalidade e cores vibrantes. O azul faz um convite para um mergulho no mar por meio dos sofisticados biquínis, maiôs e chemises. Na seleção de peças, uma cartografia imaginária explora rios, flora, riquezas minerais e constelações.