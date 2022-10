Colágeno, o melhor amigo das mulheres

ANNA MARINA







Sou um pouco avacalhada no que diz respeito a tomar muitos suplementos, principalmente porque depois que fiz cirurgia bariátrica, passei a ter como rotina tomar uma "enxurrada" de vitaminas, o que faço com a maior alegria e prazer. Porém, nunca escondi que apesar do grande sucesso que obtive com a minha cirurgia – obrigada, dr. Marcos Martins da Costa –, duas coisas realmente sentem: cabelos e unhas.





Há cinco anos luto para melhorar meus cabelos e minhas unhas. Graças a Deus, os cabelos já se recuperaram bastante, mas as unhas estão fracas e quebradiças. Quebram no sabugo, na horizontal e na vertical, e isso dói. Semana passada, decidi colocar unhas de gel para minimizar o problema de imediato, sabendo que o resultado depois será mais catastrófico.





Outro dia, encontrei com minha amiga Maria Antônia Calmon, e as unhas dela estavam lindas. Jurava que eram fakes, mas não, eram dela mesma, que puxou minha orelha: “Aprendi com sua amiga Adriana Vasconcelos. Ela toma colágeno todos os dias. Comecei a usar e minhas unhas ficaram assim”.





Ainda não passei a fazer uso por falta de tempo de comprar o produto, mas é fato que ele é milagroso. Todo mundo sabe que o colágeno é responsável pela firmeza e elasticidade da pele. Essa proteína é muito importante para manter as células firmes e unidas, prevenindo o aparecimento de estrias, rugas e linhas de expressão, além de ser essencial para promover a saúde do cabelo e das unhas.





O colágeno também é fundamental para a formação de tendões, cartilagens e ligamentos, evitando o contato entre os ossos e, consequentemente, o seu desgaste.





O uso de colágeno é indicado quando começam a surgir sinais como diminuição da espessura dos fios de cabelo; aumento da flacidez e perda de elasticidade da pele; surgimento de rugas e de linhas de expressão; aparecimento de estrias; pele fina e desidratada; diminuição da densidade dos ossos, como nos casos de osteopenia e osteoporose; enfraquecimento das articulações e dos ligamentos.





Por essa reduzida lista, estou com décadas de atraso. Resta saber o quanto conseguirei recuperar passando a usar a partir de agora.





Mas fica uma recomendação: na presença de sinais indicativos de pouca quantidade de colágeno no corpo, ou após os 50 anos de idade, é importante consultar o médico para uma avaliação completa e indicação de suplemento, caso haja necessidade.





São várias opções de colágeno disponíveis no mercado, tanto em cápsulas quanto líquido. Qual delas é a melhor?





Anna Paula Brito esclarece a diferença. “A cápsula requer ingestão de líquido e tem baixa concentração de colágeno. O colágeno líquido é prático. Por estar pronto para o consumo, é totalmente utilizado pelo corpo e totalmente absorvido”, explica.





A opção líquida também representa a quantidade ideal em uma única dose. “Um frasco com 10 gramas de colágeno hidrolisado equivale a 20 cápsulas. Portanto, por ter a proteína em maior concentração e ser digerido mais rápido, facilita o uso e a absorção completa pelo organismo, o que aumenta a comodidade no consumo”, completa. Fica a dica.





Agora, uma notícia boa para nossos leitores. A partir de segunda-feira (31/10), a titular desta coluna, a jornalista Anna Marina, retorna à ativa. Quero agradecer a todos por esses meses em que nos acompanharam. Foi um prazer compartilhar com vocês tantas informações e trocar experiências. Até a próxima.





(Isabela Teixeira da Costa/Interina)