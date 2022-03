Festa do Oscar de Franklin Bethônico está de volta ao Automóvel Clube

Apaixonado por cinema, Franklin Bethônico vai seguir protocolos sanitários no evento de domingo (27/3) (foto: Beto Novaes/EM/D.APress)

Franklin Bethônico não esconde a alegria de voltar a promover sua tradicionalíssima Festa do Oscar, que completa 28 anos. Ano passado, por causa da pandemia, o encontro organizado pelo empresário e cinéfilo não foi realizado. "A edição deste ano seguirá protocolos contra a COVID-19, por isso o número de convidados será reduzido para evitar aglomeração", conta Franklin, que convidou Olguinha Lambertucci para decorar o Salão Verde do Automóvel Clube.





Como bom festeiro que é, Franklin está de olho nos detalhes do encontro, mas não revela como será a homenagem que fará a “Amor, sublime amor”. O remake dirigido por Steven Spielberg concorre a sete categorias no próximo domingo, incluindo melhor filme. O longa é o preferido de Franklin.



Laura Santos de Paula, que comemorou seus 15 anos (foto: Estúdio Imaginário/divulgação)

WAKE

ETAPA PAN





Depois de dois anos, o Campeonato Mundial de Wakeboard está de volta à Lagoa dos Ingleses, com novidades. Uma delas é a realização de etapa pan-americana no Brasil, que deve receber mais de 50 atletas internacionais. O evento conta ainda com o Brasil Wake Open, com competidores nacionais, e programação de festas no fim de semana de 13 a 15 de maio, no Clube Serra da Moeda.





RECONHECIMENTO

CERVEJAS OURO





Dois rótulos da Cervejaria Albanos foram reconhecidos com medalha de ouro no Concurso Brasileiro de Cervejas. A premiada Albanos American Brown Ale foi destaque na categoria american style brown ale e a Albanos 1870 Kulmbacher faturou o primeiro lugar no estilo historical beer.

A debutante Isabela Mendes de Lacerda (foto: Estúdio Imaginário/divulgação)





BIENAL

REENCONTRO REAL





Para a 6ª edição da Bienal Mineira do Livro, marcada para 13 a 22 de maio, no BH Shopping, a organização distribuiu 84,1 mil ingressos gratuitos para estudantes e professores das redes públicas estadual e municipal, resultado da parceria com o governo do estado, prefeitura de Belo Horizonte e SinepeMG, além de 200 escolas da rede privada da capital mineira.