Hulk e Lelo Zanetti se encontraram no CT do Galo (foto: Divulgação)

AUTÓGRAFOS

CARINHO ENTRE ÍDOLOS





Foi em clima de troca de gentilezas o encontro entre Lelo Zanetti, do Skank, e Hulk, o astro do Atlético. Há alguns dias, o jogador apresentou a banda no novo programa do apresentador Fausto Silva, na Band, via participação em vídeo. Pouco depois, Lelo, em visita ao CT do Galo, retribuiu a gentileza de Hulk, entregando a ele uma camisa de futebol do Skank, assinada por integrantes da banda, com a mensagem “Gratidão, por tudo que faz e representa pelo Galo e pela gentileza, atenção e simpatia ao apresentar o Skank”.





A-HA

AO VIVO E GRAVADO

Coincidência ou não, a banda A-Ha está com tudo por aqui. Além de show previsto para este semestre na capital mineira, a banda norueguesa vai ganhar homenagem da Orquestra Ouro Preto.

Sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo, os músicos estão reunidos para registrar, em CD, o repertório do concerto, que foi sucesso absoluto tanto nas transmissões on-line, em maio do ano passado, quanto na apresentação presencial, realizada em setembro de 2021, dentro da série “Domingos Clássicos”, no Sesc Palladium.





A repercussão do concerto em homenagem à banda norueguesa foi tamanha que chegou a fã-clubes do mundo todo e até aos integrantes do grupo. O tecladista Magne Furuholmen, fundador do A-Ha, postou em sua conta do Instagram elogios à apresentação. Foram 100 mil visualizações no YouTube só nas primeiras 24 horas. Hoje, já são quase 170 mil.

Os ensaios da Orquestra Ouro Preto para realizar o projeto começaram no início do mês, e a gravação está ocorrendo durante esses dias. O lançamento está previsto para ocorrer ainda este ano.





VINHOS

VITICULTURA SUSTENTÁVEL

O sommelier Mateus Batista dará nesta semana uma série de aulas de harmonização de queijos e vinhos para convidados da RL Costa, em Belo Horizonte. O chef apresentará o trabalho de pequenos produtores de vinhos que trabalham de forma sustentável e com vinificação natural.





NOVIDADE

FICÇÃO NOS QUADRINHOS

O professor da Casa dos Quadrinhos Guilherme Balbi está à frente da nova minissérie em quadrinhos de ficção científica “Metal society”, como coprodutor, ao lado do criador Zack Kaplan – reconhecido mundialmente por trabalhos que originaram séries para TV, como “The lost city explorers”. Ainda sem data de estreia, o projeto será lançado pelas editoras norte-americanas Image Comics e Top Cow Productions. Balbi é também desenhista de “Avatar high ground”, previsto para ser lançado ainda este ano, e capista de “Avatar next shadow”.





ENCONTRO NO PA

CHICO CÉSAR E GERALDO AZEVEDO





Está confirmado o show “Violivoz”, de Chico César e Geraldo Azevedo, inédito em Belo Horizonte, para 4 de março próximo, uma sexta-feira, às 21h, no Palácio das Artes. Juntos, eles revisitam suas obras, cantando clássicos de seus repertórios. Entre as mais de 20 canções previstas para o show estão “Táxi lunar”, “Mamma Africa”, “Caminhando e cantando”, “Deus me proteja”, “Moça bonita”, “Dia branco”, “Pensar em você”, “Chorando e cantando”, “À primeira vista”, “Estado de poesia”, “Bicho de 7 cabeças” e “Dona da minha cabeça”. Conforme determina portaria da Prefeitura de BH, é necessário apresentar cartão de vacinação ou teste negativo de COVID-19 para acesso ao teatro.