Missa de sétimo dia de Dulce França Costa será celebrada nesta terça (25/1)

Dulce França Costa morreu aos 98 anos e deixa filhos, netos e bisnetos, admiradores de sua força para enfrentar desafios (foto: Arquivo pessoal)

A missa de sétimo dia de Dulce França Costa, que morreu poucos dias antes de completar 99 anos, será celebrada nesta terça-feira (25/1), às 18h, no Santuário de Adoração, em Sete Lagoas. Dulce, viúva do banqueiro Múcio Alves Costa, deixa quatro filhos (Afonso Celso França Costa, Ivan França Costa, Eliana Costa Ferreira e Valéria França Costa), 12 netos e 12 bisnetos. A perda foi sentida pela família e pelos amigos, que sempre reconheceram em Dulce o exemplo de uma grande mulher, que se manteve firme ao longo da vida, mesmo diante da perda do marido, há 40 anos, e de três dos sete filhos (Rogério França Costa, Ângela Costa Dias e Marco Antônio França Costa, o mais novo, que morreu há quase três anos).

"Falar de Dulce França Costa é falar de uma mulher admirável! Convivi muito com ela quando ainda morávamos em Sete Lagoas. Ela sempre participando de causas nobres para ajudar os menos favorecidos e podíamos sempre contar com o seu dinamismo. Embora não tenha convivido com ela nos últimos anos, a admiração que sinto por essa mulher, que sempre enfrentou os sofrimentos de cabeça erguida, vai perdurar para sempre!", afirma Belquis Campolina França Ferreira. Uma das alegrias de Dulce era cuidar da plantação de copos-de-leite em sua fazenda, em Sete Lagoas. Tarefa que há algum tempo está nas mãos da filha Valéria.

Dulce frequentou a Associação Amigas da Cultura. "Quando viemos de Sete Lagoas para Belo Horizonte, ela, com sua família já ‘criada’, e eu com meus filhos estudantes, ficamos procurando uma convivência maior com outras amigas. Logo entramos para a Associação Amigas da Cultura, onde fizemos novas e ótimas amizades. Íamos a palestras, peças de teatros e almoços de confraternização", relembra Maria Cristina Costa Paulino.





Entre almoços, exposições e filmes, Maria Cristina e Dulce decidiram pelo trabalho voluntário na Associação Mineira de Reabilitação (AMR, para crianças). "Foi onde ela se dedicou de coração e doação de quase todo o seu tempo. Fazíamos companhia, contávamos histórias (às vezes com lágrimas, ao ver a alegria das crianças). Nos natais, a festa era maior: com a lista dos pedidos das crianças nas mãos, íamos ao Centro da cidade, onde resolvíamos tudo, como se fosse para nossa família." Para Cristina, fica a lembrança sempre agradável e preciosa da amizade, "cheia de casos, mesmo com o vazio de sua forte presença".





