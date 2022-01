Influenciado pelo som de Nova Orleans, Henrique Portugal se dedica à carreira solo (foto: Rodrigo Marques/Divulgação)





Alexandre Nero, que está lançando seu quarto álbum e é um dos atores mais respeitados do país, faz participação especial no projeto “Henrique Portugal e Solar Big Band convidam”, que até março vai trazer vários artistas à capital mineira. A estreia está marcada para 27 de janeiro.





Influenciado e apaixonado pelo som de Nova Orleans (Estados Unidos), Henrique montou a sua Solar Big Band para “celebrar a música boa”, como ele conta.



O repertório terá Caetano Veloso, Rita Lee, Tim Maia, Bob Marley e, é claro, Skank, além de canções autorais. A Solar é formada por Ruben di Souza (baixo), Alexandre Tamietti (bateria), Nega Kelly (backing vocal), Henrique Comarcaj (trombone), Emiliano Garcia (sax), Lucas Mel (trompete) e Acauã Ranne (guitarra).





TIANASTÁCIA

NOVOS SINGLES







Ex-baixista dos Mutantes e um dos maiores produtores do Brasil, Liminha comandou os trabalhos de "Sonhos loucos”, 13º álbum do Tianastácia, que terá 13 músicas (sete regravações e seis inéditas), e que celebra os 25 anos do grupo mineiro. Além de Podé Nastácia (vocalista), Beto Nastácia (baixista), Antônio Júlio Nastácia (guitarrista) e do próprio produtor Liminha, Dudu Azevedo (ator e músico, que é o novo baterista da banda) estreia como compositor em faixas do Tia. Todo dia 10, o quarteto promete um single novo para os fãs.





MINEIRÃO

TARDE NO BUTECO





Gustavo Lima marcou para 23 de abril a segunda edição do projeto do cantor. Antes da pandemia, em outubro de 2019, o Buteco levou cerca de 57 mil pessoas ao Mineirão. O sucesso foi tão grande que semanas antes da realização os ingressos esgotaram.





DIREITO

TRÊS VEZES RECONHECIDO





Sócio-fundador do escritório de advocacia Sofal, Costa e Perez Advogados, Guilherme Passo Sofal recebeu pela terceira vez consecutiva reconhecimento na publicação Best Lawyers Brazil, na área de Corporate and M&A Law. Guilherme é bacharel em direito pela Faculdade de Direito Milton Campos, especialista em direito empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e especialista em finanças pelo Ibmec/MG. É secretário-geral da Comissão de Direito Societário da OAB/MG.





PALÁCIO E CABARÉ

30 ANOS SE PASSARAM





O primeiro trimestre de 2022 marca os 30 anos do fim do cinema Art Palácio, que funcionou pela última vez em 5 de janeiro de 1992, e as três décadas do encerramento das atividades do Cabaré Mineiro, casa de shows que mudou a noite de Belo Horizonte. A programação da casa terminou em fevereiro de 1992.





SOS

AOS DESABRIGADOS





O Comitê de Voluntariado da Advocacia-Geral do Estado (AGE) mobiliza os servidores da AGE por doações de cestas básicas, alimentos não perecíveis, água mineral, itens de higiene pessoal e de limpeza. Os produtos podem ser entregues, por servidores ou não, até 31 de janeiro na Diretoria de Apoio Logístico (DAL) – Avenida Afonso Pena, 4000, térreo do prédio da AGE. Doações em espécie podem ser efetuadas através de depósito no Banco Bradesco (237), agência 1059, conta 0041759-9, chave Pix voluntariado@advocaciageral.mg.gov.br (Alda de Almeida e Silva). O dinheiro será utilizado na compra de material a ser doado às vítimas.