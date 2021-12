Venda de cartão de Natal vai gerar cestas básicas para famílias carentes

(foto: Marias Bonitas de Lourdes/divulgação)

O Natal já está chegando, mas ainda dá tempo de comprar cartões para presentear os amigos e ajudar quem precisa. Iniciativa do movimento Marias Bonitas de Lourdes propõe a venda de um kit por R$ 70,50. Os recursos serão doados em forma de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade, mapeadas pela ação Comunidade Viva Sem Fome. A ação tem como parceiros Café 3 Corações e o Espaço Jader Almeida, onde o projeto foi lançado no início deste mês.





A compra pode ser efetuada por pix (cartoesdeluz@gmail.com), com envio do comprovante para mariasbonitasdelourdes@gmail.com ou pelo WhatsApp

QUERMESSE

ATENDENDO A PEDIDOS





Mary Arantes está de volta com mais uma edição de sua Quermesse. “Última chance, tanto para clientes quanto para os expositores”, informa a empreendedora, que vai reunir 20 marcas, sendo nove estreantes, apenas no sábado (18/12) e no domingo (19/12). Segundo ela, bazares são importantes para o pequeno produtor, mas eventos do gênero são poucos em BH devido aos custos para montá-los. “O pequeno produtor, que não tem loja própria ou on-line, não tem como escoar sua mercadoria. Então, essa é a grande chance para todo mundo”, diz Mary.





Para a edição deste fim de semana, estão confirmados Ancestral (@atelieancestral), Capibica(@capibica), Casa Ch’I (@c.a.s.a.chi), Completude (@completude_joiaunica), Degusta(@degusta07), Doce ideia (@doceideia_deli), Expressar (@expressar), Júlia Bianchi (@juliabianchiestudio), Gabriela Silva (@agabrielasilva), Itamara Ribeiro (@itamarasribeiro), Noemi Assumpção (@noemi_assumpcao), Marcadouro (@marcadouro), Mary Design(@mary_design), Mietta (@mietta_bh), Moon Eyewear (@moon_eyewear), Ninoé (@lojaninoe), Paiva (Design/@paivadesign.arte), Pizza Sur BH (@pizzasur), Sweet Bahia Cangas (@sweetbahia_cangas) e Tteresa/@teresatextotecido).





ON-LINE

NA PASSARELA





Pela segunda vez consecutiva, a formatura dos alunos do curso de moda da Fumec será on-line. Sábado, haverá exibição do material produzido no estúdio do fotógrafo Marcio Rodrigues, com cenário de Alexandre Rousset. A coordenação geral é de Alessandra Soares, da Voltz Design. Serão apresentados 13 trabalhos de conclusão do curso, entre desfiles, editoriais de moda e fashion films.





AUTOMÓVEL CLUBE

DE PORTAS ABERTAS





Quase dois anos depois de seu último grande evento antes da pandemia, o Automóvel Clube reabriu as portas para comemorar o aniversário de Martha Mallard Cançado. O Salão Dourado ganhou projeto de decoração de Patrícia Cançado, filha da aniversariante, executado pelo decorador Delio Castello. A noite foi animada pela Orquestra Solista do Rio de Janeiro, comandada pelo maestro Rafael Castro.





SAÚDE E BEM-ESTAR

NOVO ENDEREÇO





Leandro Gontijo e Pollyana Gontijo recebem hoje convidados para a inauguração do Instituto Mineiro de Cirurgia Plástica, com pocket show de Gabi Martins.