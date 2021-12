Arte é instrumento transformador capaz de mudar o mundo para algo melhor

Escrever sobre a importância da arte e da cultura… Tarefa fácil de fazer e, impressionantemente, difícil de algumas pessoas entenderem. Estranho isso, não!?



Porque somos afetados e – acredito – assim é possível nos transformar!!! E transformados podemos mudar o mundo ao nosso redor para algo melhor (espero!). Só não entende isso quem busca uma massa disforme e manipulável para jogar o jogo sujo do poder. Só não percebe isso quem não tem capacidade humana de ser tocado pelo belo ou ser transformado pela dor. E dessas “pessoas” eu não sei… São pessoas? Portanto, trata-se de vida! Arte é vida. É respiro. É encontro. Estamos falando de tudo o que pulsa… Nos faz vivos. Nos marca a história. A memória. A nossa trajetória nessa existência e deixa pegadas para os que virão!!!

Texto: Fafá Rennó, atriz

Ilustração: Leo Fernandes, ator









SEMPRE UM PAPO

HOMENAGEM NA ASSEMBLEIA

Agostinho Patrus e Afonso Borges (foto: Willian Dias/ALMG) Os 35 anos do Sempre um Papo receberam homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Na última segunda-feira (13/12), por iniciativa do deputado Agostinho Patrus, o projeto de Afonso Borges foi tema de reunião especial no Plenário Juscelino Kubitschek.

***

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, em participação virtual, enalteceu o trabalho de Afonso Borges ao longo de mais de três décadas dedicadas à difusão da literatura. "Afonso Borges, que representa a Fundação Sempre um Papo, homenageado hoje de maneira tão necessária, especialmente em um momento em que a palavra liberdade, que é um dos nomes de Minas, se faz também tão necessária de ser posta, de ser ouvida para que tenhamos democracia, nas artes, na literatura", disse.

Em seu agradecimento, o homenageado afirmou: "Para as pessoas que dizem que o brasileiro não gosta de ler, uma informação: mais de 7 milhões de pessoas já assistiram aos 500 vídeos que estão no YouTube do Sempre Um Papo. Como eu sempre digo: só a leitura forma cidadãos".





SUSPENSE

QUAL SERÁ O PRÓXIMO?

Depois de lançar a nova edição de seu livro "Amanhã hoje é ontem", sobre o modo como enfrentou o câncer, Daniella Zupo prepara agora um livro inspirado em Bob Dylan, viagens místicas e referências da cultura pop que fazem parte de sua formação como jornalista cultural. A autora por enquanto mantém o título em segredo, apostando no suspense e numa certa surpresa: "Sou uma obcecada por títulos como leitora. Então, acho melhor só falar quando ele já estiver impresso numa capa incrível da Somos Livros", diz.