Fã de Zeca Baleiro emociona o artista, que lotou o Palácio das Artes

“José”, novo show de Zeca Baleiro, é um projeto em construção. O espetáculo teve sua segunda apresentação em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, na última sexta-feira (10/12), depois de ter estreado em São Paulo. O próprio cantor e compositor maranhense reconhece que alguns acertos serão refeitos.



"Vocês são minhas cobaias", brincou. Seja lá o que aconteça com ele estrada afora, uma coisa é certa: o fio condutor do roteiro, as memórias de Zeca, sua família e a relação do brasileiro com a música garantem um show elegante e, acima de tudo, emocionante.



Em um determinado bloco da apresentação, Zeca Baleiro troca o microfone por uma mesa, onde lê alguns poemas de seus autores favoritos. Ali também ele liga um rádio e, na sequência, são apresentadas canções dos mais variados estilos da música brasileira. "Apesar de tantas mídias, o rádio ainda é forte. Até hoje me emociono quando ouço minhas músicas no rádio", declarou.



O artista abriu espaço para homenagens, sendo uma delas um áudio de uma tia sua cantando canções populares em árabe, material que seria usado no primeiro disco de carreira. Márcio Greyck e Paulinho Pedra Azul foram reverenciados pelo maranhense. Mas, ao final do show, foi uma fã quem emocionou Zeca e a plateia. Sentada na primeira fila, ela se derreteu pelo cantor, que ouviu com atenção a declaração da mulher.







SANTA CASA

BAZAR DE NATAL

Vai até a próxima sexta-feira (17/12) o primeiro bazar de Natal da Santa Casa. Entre os itens, estão 3 mil pares de calçados seminovos. Toda a renda será destinada à manutenção da Santa Casa. Os produtos podem ser adquiridos na Rua Álvares Maciel, 588, em Santa Efigênia.





CORPO CIDADÃO

RECORTE

Bailarinos do Grupo Experimental de Danças (GED), do Corpo Cidadão, também estão de volta ao encontro com o público, com o espetáculo “Recorte”, que será apresentado na próxima segunda-feira (20/12), às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec, com entrada franca. Dividido em quatro partes, o espetáculo reúne coreografias de Rodrigo Pederneiras, Cassi Abranches e Sandra Santos, além de experimentação coreográfica desenvolvida pelo grupo durante o período da pandemia.