O médico e diretor Marco Antônio Lara preserva a memória do teatro mineiro

Memória viva

Marco Antônio Lara, que se divide entre a medicina e a paixão pelo palco, organizou livro sobre os 140 anos do teatro em Itaúna (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Marco Antônio Lara

médico e diretor de teatro

Em 1877, vinte anos antes da fundação de Belo Horizonte, estreava a peça “A esperteza do rato” em Sant'Anna de São João Acima, a futura cidade de Itaúna. O Theatro Sant'Anna foi inaugurado ali em 1890, quando a capital planejada ainda era sonho – ou maluquice, segundo ouro-pretanos. A intensa movimentação cultural daquele arraial no coração de Minas é revelada no livro “140 anos da história do teatro em Itaúna”, organizado pelo neurologista Marco Antônio Lara, de 63 anos.





Distribuído gratuitamente, o caprichado volume traz belas recriações de cartazes de peças encenadas na cidade, assinadas por Roberto Marques, além de fotos antigas e a história das artes cênicas itaunenses.





Medicina e palco são os ofícios do doutor Marco Antônio, fundador do III ATO – Grupo Teatral de Itaúna, da Instável Cia. de Teatro e da Associação Cultural Vânia Campos. Ele dirigiu a opereta “As cigarras do sertão”, traduziu e dirigiu “O rei está morrendo” e “Macbett”, de Ionesco, entre vários outros trabalhos.





O livro que Marco Antônio Lara acaba de lançar registra um capítulo fascinante da história da cultura de Minas. Desde o século 19, rapazes e moças daquela cidade vêm fazendo do palco um exercício de arte e cidadania.

Opereta "As cigarras do sertão", dirigida por Marco Antônio Lara, se inspirou em peça apresentada em 1923 (foto: Guto Muniz/divulgação)



Como surgiu o seu interesse pelo teatro?

Meu interesse pelo teatro vem desde a infância, acredito que com uma pitada de influência genética. Venho de uma família que participou dos primórdios do teatro em Itaúna e se manteve em cena por sucessivas gerações. O que me encanta no teatro é o seu poder de nos revelar a nossa própria essência, de usar a metáfora e poder atingir o belo.





Você sempre batalhou para desenvolver o teatro em Itaúna. É difícil fazer teatro no interior?

Em alguns momentos, sim. Em outros, a coisa flui e às vezes nem parece ser tão difícil quanto habitualmente é. No interior, as coisas costumam ser mais devagar, não há tanta tradição e costume de produzir e consumir cultura. Mas quando se consegue desenvolver uma política cultural, fazer uma rede, aliar fontes de financiamento com bons projetos, boas ideias e o público sensibilizado, o interior é capaz de mostrar sua riqueza cultural e originalidade.





Que legado você buscou preservar por meio do livro “140 anos da história do teatro em Itaúna”?

Falta de memória é uma forma de demência. E eu não vou deixar minha cidade demente. Com esse projeto, acho que fiz algo para manter viva uma parte de nossa memória. Pela recepção que o livro está tendo em Itaúna, acho que ele aponta para o amor que os itaunenses têm e sempre tiveram por sua terra natal. Como os nossos antepassados, que intitulavam Itaúna como a Athenas do Oeste. Algo como resgatar a cidadania em sua melhor expressão. Espero que este livro seja um marco transformador para um futuro mais efervescente.

Theatro Mário Mattos, em Itaúna, foi inaugurado em 1923 com a presença de Catulo da Paixão Cearense (foto: Acervo M. A. Lara)



Há novidades no livro? Foi muito difícil publicá-lo em meio à pandemia?

Muitas pessoas de Itaúna têm se surpreendido ao encontrar algum antepassado naquelas páginas. A meu ver, a grande novidade que o livro apresenta é a revelação de uma riqueza escondida, uma história praticamente desconhecida, coerente e rica, que nos orgulha de ser itaunenses. Um reflexo da formação cultural de um povo do interior de Minas. Para publicá-lo, as fontes de financiamento foram o Fundo Estadual de Cultura e o patrocínio da empresa itaunense Ferro + e do grupo J Mendes, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, que recebemos com muito entusiasmo, pois nos possibilitou proporcionar remunerações dignas de tempos de pandemia.





Como você faz para se dividir entre a medicina e o teatro?

Sempre senti que um equilibra o outro. O concreto da medicina e o humanismo do teatro. O teatro me instrumentaliza para ver além da doença do corpo, assim vejo também a alma. Não saberia viver sem o trabalho da medicina e sem o trabalho do teatro. São as duas pernas de pau nas quais tento me equilibrar.





A experiência como homem do palco o ajuda na prática de medicina?

O teatro me ajuda a entender o ser humano de forma mais profunda e complexa do que apenas uma rede de neurônios operantes. O teatro é tão amplo que às vezes é vertiginoso. O exercício da medicina precisa ser suavizado de alguma maneira, pois, não raro, exige muito do médico.





E a experiência como médico, ajuda o homem do teatro?

A experiência como médico nos faz ver o ser humano nas mais diversas situações, inclusive diante da morte. E poder interferir neste processo é algo que nos obriga a refletir e agir. O teatro é um instrumento poderoso de reflexão que pode nos ajudar a entender o sentido do todo.