Mary Arantes organiza sua quermesse de Natal, que chega à 17ª edição

A designer Mary Arantes (foto: Arquivo pessoal)

A Quermesse da Mary é tão tradicional no Natal quanto Papai Noel e panetone. Sem eles, a data não tem a menor graça. Desta sexta-feira (3/12) a domingo (5/12), 35 expositores, sendo que 11 deles fazem sua estreia no evento, vão oferecer os mais variados produtos de casa, acessórios, cerâmica, jardim, vestuário e comes e bebes. Desta vez, a feira segue um formato mais enxuto, no mesmo molde da quermesse realizada em setembro passado, atendendo aos protocolos de combate à COVID-19. Mary realizou curadoria ainda mais primorosa, convidando no máximo dois representantes de cada categoria, com estilos diferentes.





Preciosidades como os trabalhos da mestra do bordado Cyra Lobo; as peças da artista plástica e ceramista Léa Diegues, da Léa Cerâmica; de Vânia Cunha, da Cerâmica Jasmim Manga, são destaques. Do Rio de Janeiro virão os jogos americanos, bags e cadernos de O Belo no Papel e as roupas da Zsolt. Entre as novidades, de São Paulo, o Ateliê Nó, Denise Rodrigues e suas esculturas de santos e entidades; Márcio Lambert, artista e designer, reproduz no licuri as texturas e cores das espadas de São Jorge; Alle Studio, marca de bolsas e sandálias de Marina Lerbach.





A quermesse tem também o seu lado social. A arrecadação com a venda de peças criadas por Rogério Lima e roupas confeccionadas por Patrícia Espírito Santo será doada ao projeto Ubuntu Nation, situado no Malawi e que faz parte do Fraternidade Sem Fronteiras, capitaneado por Patrícia Espírito Santo. A quermesse funciona das 10h às 19h na sexta e no sábado; no domingo, das 10h às 17h, na rua Ivaí, 25, Serra.





NA FILARMÔNICA

VISITA OFICIAL





A Filarmônica de Minas Gerais recebeu no último dia 25 a embaixadora da França no Brasil, Brigitte Collet, e o adido cultural da França em Belo Horizonte, Vincent Nedeléc. No programa, a obra “Masques et bergamasques”, do compositor francês Fauré, além de obras de Grieg, Liszt e solo do pianista brasileiro Lucas Thomazinho, que apresentou o “Concerto para piano nº 26 em Ré maior, Coroação”, de Mozart. A regência foi do maestro assistente da orquestra, José Soares.





ONG

ENTRE AS MELHORES





O ChildFund Brasil, ONG global cuja sede nacional se situa em Belo Horizonte, está entre as 100 melhores ONGs do Brasil. A informação foi divulgada pelo Prêmio Melhores ONGs, na última terça-feira (30/11). O ChildFund Brasil atua na promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente e conecta pessoas, empresas e instituições com crianças de todo o país, para desenvolver comunidades em situação de pobreza e extrema pobreza. "Estamos nesse ranking pela quinta vez e nos sentimos muito felizes com esse reconhecimento, que engrandece nossa atuação", afirma Anette Trompeter, diretora-executiva do ChildFund Brasil. Com 55 anos de atividade no país, o ChildFund Brasil impacta, anualmente, cerca de 135 mil pessoas, em 725 comunidades, em sete estados.





NA FLORESTA

ANTROPOFAGIA





Parte dos artistas que têm suas obras integrando a exposição “Os antropófagos”, em cartaz na Galeria Labyrinthus (@galerialabyrinthus) esteve no espaço para uma confraternização. A curadoria é de Orange Feitosa, natural de Manaus, que vive na capital mineira desde 2015. Há dois anos ela fundou a galeria no bairro Floresta. Quarta exposição do espaço, “Os antropófagos” reúne 50 obras de 22 artistas, inspirados no “Manifesto antropófago”, escrito por Oswald de Andrade e publicado no Brasil em 1928. Entrada gratuita.