Encontro entre o erudito e popular promete emocionar na carnaval de BH

Fátima Pena e André Rubião, diretor de Cultura do Minas Tênis Clube, na mostra da artista na galeria de arte do MTC (foto: Orlando Bento/Divulgação)

Enquanto a PBH não confirma oficialmente o carnaval de 2022 em Belo Horizonte, alguns blocos começam a se organizar para não serem pegos de surpresa. O Unidos do Samba Queixinho, por exemplo, anunciou que a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais será a grande homenageada da agremiação no ano que vem. A notícia deixou animados não só os foliões, como os músicos da orquestra. "A Filarmônica de Minas Gerais se sente muito honrada e feliz com a homenagem do Queixinho, um dos blocos de carnaval mais queridos de Belo Horizonte. Será uma grande festa, à altura desses dois ícones da cultura de Minas Gerais, mostrando que a arte e a música são para todos e devem ser celebradas nas ruas e nas salas de concertos”, afirmou Agenor Carvalho, diretor de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica. Enquanto a PBH não confirma oficialmente o carnaval de 2022 em Belo Horizonte, alguns blocos começam a se organizar para não serem pegos de surpresa. O Unidos do Samba Queixinho, por exemplo, anunciou que a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais será a grande homenageada da agremiação no ano que vem. A notícia deixou animados não só os foliões, como os músicos da orquestra. "A Filarmônica de Minas Gerais se sente muito honrada e feliz com a homenagem do Queixinho, um dos blocos de carnaval mais queridos de Belo Horizonte. Será uma grande festa, à altura desses dois ícones da cultura de Minas Gerais, mostrando que a arte e a música são para todos e devem ser celebradas nas ruas e nas salas de concertos”, afirmou Agenor Carvalho, diretor de Comunicação do Instituto Cultural Filarmônica.









SEMINÁRIO

BODAS DA CPLP





O presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, participou como conferencista do Seminário Internacional sobre os 25 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), promovido pelas comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara e do Senado. Ele falou sobre "a língua portuguesa hoje no mundo" em painel que também contou com a participação do Embaixador João Ribeiro de Almeida (presidente do Instituto Camões) e do Embaixador João Boaventura Ima-Panzo (Diretor de Ação Cultural e de Língua Portuguesa da CPLP).





MANO DOWN

FUTEBOL INCLUSIVO





O técnico da Seleção Brasileira de Futsal Down e Dirigente da CBDI, Cleiton Monteiro, e o fundador da equipe Ponte Preta S21, Maurício Carvalho, estão entre os convidados para o lançamento oficial do projeto Futebol Inclusivo - Mano Dowm. O encontro está marcado para o próximo sábado (20/11), a partir das 13h, no Centro de Futebol Cartola, no Estoril.





NO CINE BRASIL

DIA DE ROCK, BEBÊ





O guitarrista do Angra, Marcelo Barbosa, tem boas recordações de suas apresentações na capital mineira. "Belo Horizonte é uma cidade muito rock'n roll. Todos os shows do Angra em BH foram incríveis", afirmou, acreditando que, por isso, o acústico que ele fará nesta terça-feira (16/11), no Cine Theatro Brasil Vallourec, com Fabio Lione, será um dos pontos altos dessa turnê “Rocking Your Life”. No roteiro, além de Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Curitiba, Brasília, Recife, Porto Alegre e Goiânia. No repertório, sucessos do Angra e da Rhapsody e clássicos do rock.





>>>





A ideia da turnê foi de Fabio. Inicialmente seriam 12 shows, que viraram 15. "Esse acústico marca a nossa volta aos palcos. É só o começo”, conta o guitarrista. Sobre o futuro do Angra, ele adianta que em 2022 serão retomados projetos que foram paralisados em virtude da pandemia. Entre eles o lançamento de um álbum com músicas inéditas.





BARETTO

JAZZ E BOSSA

Lislie Fiorinni acompanhada por Telo Borges são convidados do projeto Minas & Esquinas. Eles se apresentam na próxima quinta-feira (18/11), no Baretto. No repertório, clássicos da música mineira. Telo Borges estará acompanhado de seus instrumentistas Enéias (contrabaixo acústico) e

Cyrano (bateria).