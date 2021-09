Angelo Arantes Fotógrafo experimental Utiliza, alternativamente, como ferramenta de trabalho, materiais fotoquímicos, como filme radiográfico "O meu estranhamento vem da aceleração do tempo provocada pelo uso constante da tela, neste período pandêmico, que talvez tenha reduzido nossa capacidade de observação do mundo orgânico. Com a proposta de contrapor e equilibrar essa condição na minha vivência, por meio de pausas voltadas para a contemplação do ambiente que me cerca, passei, a partir dessa ótica, a desenvolver a série 'Devaneios'." (foto: Arquivo Pessoal)



BELO HORIZONTE

PANDEMIA EM FOTOS





De novembro do ano passado até hoje, foram exatas 45 fotografias mostrando o reflexo da pandemia no dia a dia da cidade e dos fotógrafos, na seção Cidade Pandêmica. Publicada sempre às quartas-feiras ao longo de 10 meses, o espaço reuniu fotógrafos profissionais e amadores, que, com técnicas variadas, fizeram um registro histórico de como Belo Horizonte seguiu ao longo desse período. Imagens dramáticas, poéticas, que, mesmo com a esperança de que agora o trem volte aos trilhos, jamais serão esquecidas.





NA PASSARELA

MODA E INCLUSÃO





Anna Paula Costa, fundadora da marca Pim Estilo, recebe hoje (29/09) no Loft Sense, da Casa Cor Minas, e amanhã (30/09), na Casa Lyz, o artista Augusto Corrêa para lançamento de coleção cápsula da grife com estampas assinadas por ele. Portador da síndrome de Down, Augusto pinta desde os 10 anos e agora vê suas obras em peças de roupa e de decoração de casa.





ON-LINE

MORRO TALKS





Já estão disponíveis no canal do YouTube e no site Somos Comunidade os vídeos do projeto Morro Talks, que reuniu artistas, empreendedores e jovens do Morro das Pedras, gravado em agosto, no Palácio das Artes. O Morro Talks é uma das fases finais do ciclo 2020/2021 do Somos Comunidade, projeto de arte, educação e empreendedorismo que atende crianças, jovens e adultos do aglomerado em BH





TAMBOR

A FORÇA DA MULHER





Hoje (29/09), será lançada a plataforma Malta (www.maltatamboreras.com), que tem como objetivo mapear e conectar mulheres do tambor na América Latina. Como conteúdo, o espaço vai oferecer por um mês nove workshops de instrumentistas de sete diferentes nacionalidades, e registro do bate-papo feito com a madrinha do projeto, Odile Gakire, ou Kiki, como prefere ser chamada a ruandesa que revolucionou a cultura do país unindo mulheres em torno do tambor – até então um instrumento restrito aos homens.