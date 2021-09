Fotógrafo, professor, mestre em linguagens e graduado em história pela UFMG (foto: Acervo pessoal)

“Esta imagem foi capturada durante um teste rápido de COVID-19, antes da gravação de um videoclipe, aqui em Belo Horizonte. Reflete a fusão de objeto e significado que o povo gosta de procurar em fotografia! Mas não é o que mais busco... Com a câmera, gosto de procurar histórias em pedaços. E com o celular (que também é câmera, oras), deixo o pensamento vir com mais leveza, que nem um bloco de rascunho. Artistas passaram a ensaiar – após a queda do número de mortes e a vacinação um pouco mais avançada – uma retomada cuidadosa. Testes de COVID-19 se tornaram rotineiros em produções, assim como a distribuição de máscaras. Hábitos de higiene e de distanciamento são fortemente relembrados. Como todo mundo envolvido (técnicos, fornecedores, prestadores de serviço) tem medo de adoecer (ficar mal, morrer ou, no mínimo, não conseguir trabalhar), todo cuidado é pouco.”





SETEMBRO

SARAJANE EM BH





Sarajane, ícone do axé, é a convidada da banda Havayanas Usadas em 10 de setembro, às 20h, com acesso gratuito pelo canal youtube.com/havayanasusadas. Dona de vários hits dos anos 1980, como “A roda”, a baiana não canta em BH desde 2014, quando fez participação na Banda Mole ao lado do grupo Raga Mofe. Desta vez, ela vem acompanhada da filha Sara.



Durante a estada na capital mineira, Sarajane vai conhecer alguns pontos turísticos da cidade acompanhada de integrantes do Havayanas Usadas. O público poderá acompanhar os bastidores dos passeios por dois perfis do Instagram: @oficialsarajane e @havayanasusadas. O repertório do show terá clássicos do axé e do carnaval, canções autorais e inéditas. Uma delas é “Batuqueiro”, do Havayanas, que terá lançamento oficial no final do ano.





DEVAGARINHO 1

A VOLTA DO QUE É BOM





Um dos nomes mais provocativos e populares da arte contemporânea, o argentino Leandro Erlich chega a BH, onde ocorrerá a estreia nacional da exposição “A tensão”. Com 20 obras de grandes proporções, a mostra poderá ser vista a partir de 15 de setembro, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), na Praça da Liberdade, e fica em cartaz até 22 de novembro. Sucesso em todo o mundo ao deslocar edifícios, marcos arquitetônicos e objetos de seus “lugares comuns”, Erlich vai mudar a forma como o público vê o prédio do CCBB, que ganhará barco e elevador flutuantes, janelas para jardins imaginários e até uma piscina, na qual o visitante poderá entrar de roupa e ficar submerso sem medo de se afogar.





DEVAGARINHO 2

MUSICAL PARA A GAROTADA





O musical “Vamos comprar um poeta” (vencedor dos prêmios APCA e CBTIJ) estreia em 18 de setembro, no palco do Centro Cultural Banco do Brasil, em BH. Inspirada no livro homônimo de Afonso Cruz, a montagem conclui a trilogia da diretora Duda Maia “Três histórias de amor para crianças”, composta pelas peças “A gaiola” e “Contos partidos de amor” – sucessos de público do CCBB-BH em 2016 e 2018, respectivamente.

O novo musical ficará em cartaz até 11 de outubro, com sessões aos sábados e domingos, às 11h e às 16h, e às segundas-feiras, às 16h. Cumprindo exigências do protocolo sanitário, a capacidade de público no teatro será reduzida. Ingressos devem ser adquiridos pelo site bb.com.br/cultura.