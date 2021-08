Escritora mineira questiona as transformações que a pandemia lhe impôs

Deborah R. Sousa

Escritora





Nos dias correntes e incertos do começo da quarentena, li o livro “As pequenas virtudes”, de Natalia Ginzburg, autora italiana do século 20, sob indicação de minha mãe. Em um de seus contos, ela fala sobre como a felicidade está relacionada com a capacidade de sonhar que as coisas terminarão bem, com o futuro guardando algo encantador a se esperar. Racionalmente, é muito óbvio teorizar sobre o fato de que não temos controle sobre os dias à frente e a pandemia nos confirmou essa verdade de forma amarga. Talvez uma das maiores perdas possíveis na vida seja essa: não se esperar que algo mágico nos espera, e dias solitários colocaram essa sensação em perspectiva para mim.





A vida com pouca convivência social e entre quatro paredes não me apeteceu. Sei que para muitos privilegiados foi um tempo para observar a pausa, curtir a casa, cozinhar, mas vejo que muito disso se transformou depois, inevitavelmente, em medo.





Eu trabalho de casa há anos e comecei a ver teias de aranhas espalhadas por todos os cantos, revi séries completas e observei com desencanto a vista da janela. A cabeça não acompanhava esse tempo do descanso, e sabia que ele não era real para muitos.





Em um segundo momento, encontrei na natureza um espaço acolhedor, que sempre me cativou e apaixonou. Lembro-me de ouvir de uma amiga, depois que ela se mudou para a casa da avó durante a pandemia, que sua vida se transformou ao viver perto do mato. Ela me indagou: “Já não sou mais a mesma pessoa, você é?”.





Me fiz essa pergunta várias vezes, mas para saber se sou ou não a mesma pessoa agora, deveria saber que pessoa eu era antes e não encontrei fronteiras nessa busca. O tempo passa e nunca somos a mesma pessoa, às vezes tornamos a ser quem éramos quando crianças, às vezes nos distanciamos disso bruscamente.





Em todos esses entremeios, publicar um livro de contos em junho de 2021, um sonho que sempre mantive no horizonte da vida, foi isso: tornar a ser uma das minhas versões, ser “meninote”, como deliciosamente diz meu avô sobre sua infância, e deixar meu ar falar por mim sem medo de me comparar com um mundo desconhecido, cujas regras e julgamentos são irrelevantes.





Em outras épocas, me enrijeci, virei pedra para dar conta de coisas que pareciam necessárias e importantes, durante a metamorfose do último ano. “Se sacrificar é tão importante para conseguir as coisas”, escuto continuamente, mas será que não pode haver um caminho em que empenho não seja sacrifício, que seja apenas dedicação em hora certa e sucesso seja tempo para buscar alegria, sonhos, coisas de que Ginzburg falou, tempo para acreditar que as coisas serão melhores e com esse pensamento ser capaz de se permitir a desfrutar dos momentos?





Não sei responder se a pandemia foi transformadora no sentido permanente, ela certamente mudou a vida de muitas pessoas e certamente mudou a minha. Não sei responder se sou a mesma pessoa de antes, creio que nunca fui a mesma pessoa, mas o meu maior aprendizado durante esses tempos compridos foi aprender a deixar lustradas as minhas paixões, os meus sonhos, as minhas memórias e amizades como a maior perspectiva na vida de viver um horizonte feliz.