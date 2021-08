Fabiana Baracat diz que a vacina traz a esperança de um abraço

(foto: Acervo pessoal)

"Permanecer distante fisicamente das pessoas que amamos é uma questão de carinho, bom senso e responsabilidade. Ainda assim, a sensação de estar parada no tempo e de não poder construir novas memórias com amigos queridos aperta o peito", afirma a designer Fabiana Baracat, que assina a imagem de hoje da campanha Vacina para Todos. "Vivemos a angústia diária de lidar com a péssima gestão da pandemia pelo governo e com um futuro particularmente imprevisível. A vacina é a esperança que temos de um dia nos reencontrarmos em um abraço. Sem tela para intermediar o contato, sem medo", diz ela.









Especialista em design gráfico e web, Fabiana Baracat é formada em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente, integra a equipe de um escritório de design e comunicação e se dedica a projetos de construção de marcas, publicações e experiências.









Às sextas-feiras, a Coluna HIT publica a campanha Vacina para Todos, que reúne criações dos designers Fernanda Zanette, Luiza Máximo, Ana Cecília, Ronei Paulo Mendonça, Délio Faleiro, Júlia Gutierrez, Eduardo Ouvido, Fabiana Baracat e Letícia Naves.





ON-LINE

TRILHAS SONORAS





Nas (multi) telas, a indefinível beleza dos sons. De 23 a 29 de agosto, o Festival Musimagem, idealizado pelo compositor Marcos Souza, chega à sétima edição. Desta vez, totalmente on-line e com várias ferramentas tecnológicas. O evento, que integra a programação do aniversário de 8 anos do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em BH, apresentará atrações voltadas não apenas para profissionais da área, mas também para o público, sobretudo fãs de trilhas sonoras – arte que compõe cenas, constrói histórias, e, claro, eterniza lembranças.





Nos “palcos virtuais” deste ano, destacam-se convidados brasileiros, como Edu Lobo e Wagner Tiso. O time internacional reúne os compositores Heitor Pereira (“Angry birds”, “Smurfs” e “Minions”), John Ottman (“X-Man” e “Superman, o retorno”), Bruce Broughton (“Silverado”), Richard Band (“Re-Animator – A hora dos mortos vivos”), Craig Safan (“O último guerreiro das estrelas”e “Cheers”), Ivan Martínez Lacamara e Manel Santisteban (“A casa de papel”). Além disso, a nova plataforma do festival contará com games interativos e realidade aumentada. Toda a programação é gratuita.





MERCADO

PAPO RETO





Tradicionalmente, a Feira de Carreiras da Facamp (Faculdades de Campinas) é sempre um ambiente cheio de oportunidades para jovens talentos. A oitava edição do evento, na segunda-feira (16/08), não será diferente. Cerca de 30 companhias de grande porte participarão do encontro, que deve reunir dois mil estudantes em busca de ofertas profissionais. Gratuito, o evento on-line está aberto a alunos de todas as instituições de ensino superior do país. Informações complementares podem ser obtidas no site www.facamp.com.br.