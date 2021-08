Cantora sertaneja mineira lança projeto com viola, MPB e duplas do gênero

Entrevista de Segunda

Nayra Days,

cantora

(foto: Elaine Lourenço/Divulgação)



A cantora Nayra Days começou sua carreira cedo, aos 15 anos, e seu primeiro CD foi gravado com o apoio da família. "Meu pai, que é meu fã número 1, e também um grande ídolo para mim, sempre me deu todo o apoio e suporte necessário para eu não desistir do meu sonho, que é sonho dele também", conta ela, que, por muito tempo, tocou nos bares de Uberlândia e região, o que, segundo ela, foi uma grande escola.





Com o passar do tempo, Nayra foi se profissionalizando _ montou banda, produziu seu show, abriu empresa e foi aprendendo, etapa por etapa da carreira. Suas turnês passaram por vários estados do Brasil e também pelo Paraguai.





"Nessa época, eu estava me formando em medicina veterinária pela Universidade Federal de Uberlândia (curso que fiz como plano B e também para tranquilizar meus pais de que eu tinha um diploma). Mas a veterinária nunca foi um plano de carreira nem de vida, a música sempre foi a minha profissão e sempre esteve em primeiro lugar, mesmo durante o curso."





Nayra é apaixonada pela viola caipira. O instrumento tornou-se mais significativo para ela ao conquistar o prêmio de melhor canção em um festival em que apresentou um pagode de viola de sua autoria. "Senti aquilo como um grande reconhecimento do meu trabalho e como uma seta que apontava que eu estava na direção certa".





A admiração pela viola aumentou em encontros com Almir Sater. "Foi incrível assistir a seu show e poder ainda ouvir conselhos de um ídolo que sempre foi minha grande referência em sonoridade de viola caipira", diz. Nayra lembra do encontro com Sérgio Reis no hall de um hotel. "Foi maravilhoso. Cantamos juntos, ele me ouviu tocar e ainda autografou minha viola e meu berrante (sim, eu toco berrante! Hahaha, não como toco viola, mas eu brinco).”





Mineira, a cantora lamenta não ter feito, ainda, um show na capital. "Mas tenho, sim, parceria com uma dupla que representa muito bem a cidade de Belo Horizonte, que é César Menotti & Fabiano! Espero em breve ir visitá-los e fazer grandes shows em BH", afirma.





Enquanto isso, a cantora dedica-se ao novo projeto, que une viola caipira, beats eletrônicos em repertório com sucessos da música brasileira em duetos com artistas sertanejos. A primeira canção é versão de “Dois”, sucesso de Paulo Ricardo nos anos 1990, em que ela divide os vocais com Leo Chaves.





Qual foi o efeito da pandemia em seu projetoo? Em que pé ele estava, o que parou, o que prosseguiu?

Por incrível que pareça, o início do projeto se deu concomitantemente ao início da pandemia. No final de 2019, encerrei o contrato com o escritório do qual eu fazia parte. Em fevereiro de 2020, fui ao estúdio do Santiago Ferraz (meu atual produtor e empresário) tomar um café e conversar um pouco. Eu já o conhecia há anos, ele já havia produzido uma música minha e sempre tivemos vontade de fazer mais coisas juntos. Foi quando falei para ele da minha vontade de trazer alguns clássicos da música (não só sertaneja, mas brasileira) num projeto de regravações em que eu pudesse imprimir a minha identidade e, lógico, a viola caipira. Santiago adorou a ideia e disse que podia ficar ainda mais inovador se, junto à minha viola, colocássemos beats eletrônicos nas produções, dando uma cara moderna ao projeto. Ao fim da conversa, já tínhamos tudo desenhado e surgia então uma nova parceria entre Nayra Days e Royal Produções. O desenvolvimento e gravação do projeto aconteceu durante o ano de 2020 e o primeiro semestre de 2021, em pleno auge da pandemia. Foi um momento de muito aprendizado para mim, pessoal e, especialmente, profissional, no que diz respeito ao meu crescimento como cantora e instrumentista. Foram dias de muito estudo e prática nos bastidores. Ao mesmo tempo em ue enfrentava a falta dos shows, ocupava o tempo e a mente me dedicando ao projeto que, acredito, veio como um divisor de águas para minha carreira.





O que Santiago e você agregam ao trabalho um do outro e o que o público pode esperar dessa união inusitada entre beats e viola caipira?

Com uma estrada longa e grande experiência no cenário musical brasileiro, Santiago tem como marca registrada em sua carreira _a inovação. E comigo não foi diferente. Queríamos trazer a minha essência (sertaneja raiz, violeira) conquistando um público que, cada dia mais, sente falta de ouvir músicas desse estilo. Mas, ao mesmo tempo, dar uma cara moderna, atual, que pudesse satisfazer também ouvidos e gostos mais jovens. Quem ouviu música nos anos 80/90 vai se identificar, e quem está a fim de um som inovador, também.





Aos 14 anos você aprendeu as primeiras notas na viola caipira. Como o instrumento era visto por você naquela época e o que mudou 15 anos depois daquele primeiro encontro? O que que a viola caipira tem?

Quando me interessei pela viola caipira, eu já tocava violão (desde os 9). Mas desde a primeira vez que ouvi o som da viola, senti algo diferente, especial. Era um som que me chamava muito a atenção, que me despertava algo maior. O som da viola me traz a sinergia de algo que brilha, que se destaca no encontro com as demais sonoridades. Foi quando, aos 14 anos, pedi uma viola pro meu pai de presente. Dali para a frente eu me encontrei naquele instrumento. Confesso que durante a adolescência, por volta de 16/17 anos, eu a deixei um pouco de lado, porque muitas vezes era zoada na escola por ser um instrumento visto como antigo, caipira e próprio para homens, e, naquela época, ainda não tinha maturidade para lidar com isso. Mas, com o passar dos anos, essa situação foi mudando e aqueles que antes riam de mim começaram a me olhar com olhos de admiração. Dali para a frente eu nunca mais a deixei de lado. Tive a certeza de que, a despeito dos preconceitos, a viola me ajudaria a espalhar amor e minhas músicas por onde eu passasse, sendo minha grande aliada no cumprimento da minha missão. A viola tem verdade. O som da viola traz a verdade mais pura da nossa música sertaneja. A viola tem alma. E quando um violeiro toca é um encontro lindo de se admirar. A viola tem identidade. Seu som é inconfundível, inimitável. Mas uma coisa que a viola não tem é fronteiras, e é isso que quero mostrar com esse novo projeto.





"Dois" tem a participação de Leo Chaves e foi a primeira canção lançada. Por que a escolha da música e do cantor para dividir os vocais com você?

A escolha da música veio em um momento que estávamos buscando algo que tivesse marcado a vida das pessoas. Não precisava ser uma música tipicamente sertaneja. Tinha que ser uma música que tocasse as pessoas e, principalmente, que me tocasse. E foi assim, de dentro para fora, num dia em que eu estava passando os stories do Instagram e apareceu alguém ouvindo essa música. Falei com o Santiago na hora e decidimos gravar. Quando paramos para pensar em quem convidar para cantar, Santiago trouxe o nome de Leo Chaves e foi unânime a opinião de que ficaria incrível. Ele é um artista que tem por si só essa pegada meio pop, que sempre trouxe um sertanejo diferente (tanto em dupla, quanto solo). Sem contar o timbre da sua voz, que encaixou perfeitamente à proposta da música e combinou muito com o meu.





Daqui em diante como será o processo de lançamento das canções, quais os critérios de escolha das músicas e dos convidados? O que você pode adiantar?

As músicas já estão praticamente todas prontas. Os convidados já foram escolhidos e praticamente todos já gravaram. Tudo foi planejado e executado com muito carinho e cuidado por mim e pelo Santiago, pensando em todos os detalhes. Fiquei muito feliz com a receptividade e a parceria dos artistas que fizeram parte do projeto comigo. Foram todos incríveis. Posso adiantar que vêm por aí nomes como Rick & Renner, Edson & Hudson e mais algumas surpresas tão boas quanto! Hahaha.





O momento é de incertezas, por exemplo, em relação aos shows presenciais. Qual é a sua expectativa e o que você acha que deve ser feito para o retorno seguro?

Antes de tudo, penso que as pessoas devem continuar se cuidando. Usando máscara e tendo ainda muita atenção com a higiene pessoal (lavar as mãos e usar álcool em gel com frequência). Mas, sem dúvida alguma, o meio pelo qual conseguiremos atravessar essa fase e entrar num momento mais seguro é a vacinação. As pessoas precisam se vacinar. É preciso ter consciência coletiva nesse momento, independentemente da posição política de cada um. Só dessa forma conseguiremos voltar aos palcos com tranquilidade. A minha expectativa é que o governo e as pessoas façam sua parte, para que o quanto antes nós, profissionais da música, possamos voltar a fazer o que mais amamos e tenhamos a nossa profissão de volta, sem precisar migrar para outras áreas para sobreviver.