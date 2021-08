Atriz diz que o aprendizado da pandemia é que não se ensina empatia

Alice Milagres,

atriz e publicitária





Há 10 dias eu abro essa página em branco para pensar o que eu aprendi até agora neste período de pandemia e nada saiu, além de uma frase. Para mim, é difícil reacessar emoções caóticas deste um ano e meio fora da rede de apoio da terapia ou dos poucos (e bons) amigos que me restaram. Eu que sou uma artista, branca, de classe média e tive muitos e muitos privilégios neste tempo sombrio, mas mesmo assim, meu deus, como tem sido difícil.





Quero pontuar meu recorte, para falar com ele, principalmente. A pandemia não acabou, está longe de acabar e, mesmo que ela acabe amanhã, ainda temos os problemas sanitários, políticos, econômicos e ambientais que ela deixará. Problemas que sempre estiveram aí e apenas uma pequena parte da população parece se importar.





Eu sempre brinco que o mundo acabou e esqueceram de nos avisar, mas neste um ano e meio nos avisaram a todo momento. São 558 mil mortes no Brasil, desastres ambientais arquitetados, pessoas morrendo de frio em São Paulo, pessoas morrendo de calor no Canadá, China embaixo d'água, neve no Sul do país, e eu só me pergunto qual será o próximo vírus.





Afinal a COVID sempre esteve aqui, mas nosso sistema que vive desenfreado destrói mais do que constrói, em todos os sentidos possíveis, não só os ambientais. Temos um governo que nega compra de vacinas, que receita tratamento precoce sem eficácia, que recebe nazistas no planalto, que arquiteta o desmonte do SUS, temos 15% da população desempregada, um país que volta para o mapa da fome e uma polícia que mata negros a todo momento. Uma lista sem fim.





Hoje (3 de agosto) foram 1.209 mortes no país e abriu-se um abismo do primeiro dia que morreram 1.209 pessoas até hoje, porque ao que me parece, aprendemos acima de tudo a normalizar a morte.





Lembro do pânico coletivo quando esse número foi anunciado pelos jornais e como foi difícil enfrentar o luto. Hoje, com o mesmo número, vejo diversas pessoas lotando bares, restaurantes, sem máscaras, como um dia qualquer.





Eu perdi um amigo para o vírus e, quando saía do velório e da missa de sétimo dia, observava colegas pelas redes sociais vivendo uma realidade paralela de férias, barcos, viagens, drinks, looks, praia e a "normalidade", como se nada estivesse acontecendo.





E você pode argumentar que cada um enfrenta o luto de uma forma, ou botar na conta da saúde mental, e eu digo que quem possui apenas ambições pessoais nunca entenderá a luta coletiva. E isso eu aprendi nesse momento também, falhamos enquanto coletivo 558 mil vezes. Assim como falhamos a cada vez que uma criança é morta por um policial na favela, ou a cada morador em situação de rua que morre de frio ou fome. Nós estamos falhando e, durante este um ano e meio, uma lupa gigantesca foi colocada para todas essas falhas.





Se você chegou até aqui, você pode estar pensando "nossa, que texto pessimista" e eu posso te contar que, na pandemia, eu aprendi a bordar, a fazer bolo de cenoura recheado de brigadeiro, eu fui morar em uma casa com sistema comunitário, tenho feito exercícios físicos diariamente (o que nunca consegui antes), que vivi um amor bom demais e que estou quase finalizando uma pós-graduação.





Mas isso seriam aprendizados que podem soar como positivismo tóxico, sem consciência de classe e eu prefiro deixá-los para influenciadoras "fodass* a vida" ou para qualquer menina branca classe média do meu Instagram.





Ah, a frase que só consegui pensar durante esses dias foi "não se ensina o outro a ter empatia", e esse foi o meu maior aprendizado.