Palhaço mineiro Benjamim de Oliveira será tema de musical

(foto: Circonteúdo/reprodução)

A vida de Benjamim de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil, ganhou a Sapucaí. Ano passado, último carnaval antes da pandemia, o mineiro, natural de Pará de Minas, foi enredo do Salgueiro. A escola ficou em quinto lugar. Curioso que pouco antes da Vermelho e Branco lembrar os 150 anos de nascimento de Benjamim, o palhaço era tema da produção de um musical.





• • •





Só agora, três anos depois dos primeiros esboços do espetáculo, a peça entra em pré -produção, com expectativa de estrear em abril do ano que vem. No elenco, nove atores negros: Léo Araújo, Maria Antônia Ibraim, Isaac Belfort, Sara Chaves, Peterson Ferreira, Elis Loureiro, Marcelo Vittória, Layla Santos e Alex Cabral.





• • •





Produtor da montagem, Isaac Belfort acredita que o longo percurso até aqui favoreceu à produção ao reunir elenco e equipe perfeitos. "O tempo nos ajudou a encontrar rostos para contar essa história, que é pano de fundo da nossa resistência de artistas pretos", afirma. O espetáculo será dirigido por Cauã Delmiro.





ON-LINE

PAPO LITERÁRIO





Amigo de Monteiro Lobato e autor que retratava em seus livros a vida rural, Godofredo Rangel é tema da palestra do escritor Enéas Athanázio. O vídeo pode ser acessado a partir desta quinta (5/08), às 11h, no canal da Academia Mineira de Letra no YouTube.





ART RIO

PRESENCIAL OU NÃO





Por enquanto, entre as 58 galerias confirmadas na ArtRio 2021, não há nenhuma de Belo Horizonte. São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades com mais representantes. A feira está marcada para o período de 9 a 12 de setembro, na Marina da Glória, no Rio. Os ingressos com data e horário marcados já estão à venda no site da mostra, que vai oferecer palestras e visitas virtuais aos estandes.

Laila Porto e Cecília Sofal firmaram sociedade para expandir a Mix'n Match (foto: Arquivo pessoal)



NOVIDADE NA MODA

LAILA PORTO E CECÍLIA SOFAL





Há 11 anos, Laila Porto idealizou sua grife, a Mix'n Match, como uma marca de t-shirts. Como a boa aceitação do consumidor não demorou, o mix de produtos cresceu com vestidos, calças, saias e tudo do closet feminino. "Nos primeiros anos, a marca era uma marca de atacado e vendemos por muitos anos nas melhores multimarcas de BH, como Atroz, a extinta Cupcake (que tinha uma pegada superdescolada e uma curadoria incrível), Boudoir, Geração Bella", recorda a empresária, que foi vencedora de uma das edições de concurso promovido pelo Sindivest que revelou novos talentos de moda, no Minas Trend Preview. Antenada, Laila sabe que o mercado mudou e olhar dela para o negócio também. "A Mix'n Match agora é uma marca focada no varejo, com loja on-line e atendimento através das famosas malinhas para atender nossas clientes de BH, em casa."





• • •





E novo passo foi dado a partir do convite para um café. O encontrou com Cecília Sofal selou sociedade. "Estamos juntas para expandir a marca, voltar com as camisetas masculinas, que vendíamos também na Vila Vittini, e com a Mic'n Match Kids", anuncia. "Escritório novo, novos desafios e uma paixão imensa! Eu continuo na direção criativa e Cecília chega para agregar na gestão", comemora.