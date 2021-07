Designer se inspira no vazio do cotidiano para representar a pandemia

(foto: Acervo pessoal )





“A indignação diante de tanto descaso com a vida dos brasileiros foi o combustível para uma triste homenagem. O cotidiano, tema recorrente no meu trabalho, aqui é apresentado sob uma diferente perspectiva: o vazio que ele agora representa para tantas famílias”, afirma a designer Luiza Maximo, que assina a imagem da campanha Vacina para Todos publicada hoje.



Às sextas-feiras, a Coluna HIT publica a campanha Vacina para Todos, que reúne criações dos designers Fernanda Zanette, Luiza Máximo, Ana Cecília, Ronei Paulo Mendonça, Délio Faleiro, Júlia Gutierrez, Eduardo Ouvido, Fabiana Bacarat e Letícia Naves.

Também aquarelista e ilustradora, Luiza se formou pela Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). Ela atua como designer de embalagens, além de desenvolver, paralelamente, trabalho autoral em aquarela.







Os bastidores da peça “Neblina” e a websérie inspirada no espetáculo estão no podcast “Farol de neblina”. Até 8 de agosto, 10 episódios serão exibidos gratuitamente no Spotify – um inédito a cada três dias. A mediação dos encontros está a cargo do diretor e dramaturgo Zé Walter Albinati. Yara de Novaes, Dr. Morris, Fafá Rennó, Clarissa Campolina, Sérgio Roveri, Leonardo Fernandes, Eliatrice Gischewski, Christina Fornaciari, Paula Santos, Felipe Cordeiro, Marcos Alexandre, Tatyana e Bel Cesar são alguns dos convidados. A websérie pode ser assistida até 12 de setembro no YouTube do Banco do Brasil.





Para destacar a beleza de monumentos arquitetônicos e descobrir cenários históricos, a exposição virtual “As praças (in)visíveis”, realizada pela Casa Fiat de Cultura e pelo Consulado da Itália em Belo Horizonte, pode ser acessada por meio do hotsite criado especialmente para o projeto (https://pracasinvisiveis.com.br/). Ao acessá-lo, o visitante é convidado a revelar, usando o mouse, a praça italiana que está encoberta pela neblina, para, então, conhecer os detalhes da Piazza San Marco, em Veneza, da Piazza del Popolo, em Todi, e da Piazza del Duomo, em Áquila.





Durante o percurso virtual, é possível ouvir podcasts com curiosidades sobre as 22 praças retratadas, enquanto se navega por fotos e textos disponibilizados na galeria on-line. O Programa Educativo da Casa Fiat de Cultura elaborou um formato inédito de mediação. Além disso, o público pode baixar o catálogo digital da mostra, deixar sua mensagem no hotsite e compartilhar as fotografias das praças em formato de popcard virtual. A próxima visita à exposição ocorrerá em 7 de agosto, com mediação ao vivo. Para participar é necessária inscrição gratuita no site Sympla.