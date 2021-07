Experimentação ficcional fotográfica inspira Loïc Ronsse na pandemia

Foto de Loïc Ronsse, de 23 anos

(foto: ARQUIVO PESSOAL)



Graduando em cinema e audiovisual pela UNA. Atua no audiovisual há mais de três anos como diretor, editor e cinegrafista aéreo.





"O trabalho em home office, imposto pela pandemia de COVID, gerou aumento na sobrecarga de demandas tanto no emprego quanto em casa, causando esgotamento no trabalhador. Diante disso, 'Sugada' é uma série que parte de uma experimentação ficcional fotográfica, de um olhar que acompanha da janela trabalhadores em um mundo tomado

pela alta tecnologia e que enfrentam, além da pandemia, uma carga horária de serviço maior

e a progressiva precarização trabalhista."





ON-LINE

MIA, ESTHER E JÚLIA





Mia Couto participa de live do Festival Seres-Rios, oferecido pelo BDMG Cultural. “Terceira margem – Como fabular contra a corrente?" será transmitida em 10 de agosto, a partir das 19h. Na ocasião, Mia falará com Maria Esther Maciel, escritora, pesquisadora e professora da pós-graduação em teoria e história literária da Unicamp, e com Júlia Medeiros, escritora, atriz, dramaturga e produtora cultural.





FOTOGRAFIA

DIÁLOGO ENTRE PAÍSES





Uma parceria entre o Festival de Fotografia de Tiradentes e o Rotterdam Photo Festival, com apoio do Reino dos Países Baixos, selecionará trabalhos que reflitam o tema “O urbano entre realidade e utopia”. A proposta é olhar para a ideia de reconstrução coletiva das cidades relacionando os dois países. As inscrições podem ser feitas até 20 de setembro no site form.jotform.com/fotoempauta/utopia.

Luís Matuto se inspirou na educação para produzir obra de 20m na unidade do Senac em Venda Nova (foto: Bernardo Quartoamado/divulgação)



PAINEL

CONHECIMENTO POR GUIA





O artista mineiro Luís Matuto, integrante da Galeria quartoamado, finalizou um painel de aproximadamente 20 metros dentro da unidade do Senac em Venda Nova. “A ideia era propor uma imagem leve, divertida e que trouxesse também componentes da natureza. Ao inserir as crianças voando em andorinhas com os olhos tampados pelos livros, quis traduzir a ideia de pássaros sendo guiados pelo conhecimento, tentando reforçar o objetivo da instituição, que é transformar por meio da educação”, conta. O trabalho, cuja inspiração é a educação, foi concluído em quatro dias.