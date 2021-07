Craque da fotografia esportiva, Eugênio Sávio tem mostra no Minas

(foto: Orlando Bento/Divulgação)





Você pode até não associar o nome à pessoa, mas não é difícil se lembrar de um dos trabalhos mais bacanas do fotógrafo Eugênio Sávio. Ele é o autor daquela foto maravilhosa do jogador Paulinho, na partida Brasil X Sérvia, na Copa do Mundo. Ele se equilibrava na ponta do pé esquerdo, enquanto dominava a bola com o pé direito. Registro icônico da história do esporte. Pois essa e outras imagens estão reunidas na exposição "Instante invisível", no Centro Cultural Minas Tênis Clube.



***





O acervo reúne 138 fotos produzidas por Eugênio ao longo de mais de 30 anos na cobertura de eventos esportivos ao redor do mundo. A curadoria é de João Castilho e Pedro David, que pensaram a exposição a partir de três eixos: esportes olímpicos, futebol e as fotografias realizadas do lado de fora das grandes arenas. A mostra pode ser vista até 26 de setembro e, por causa da pandemia de COVID-19, a capacidade de visitantes é limitada a 30 pessoas. O uso de máscara é obrigatório.





MESA BRASIL

TEMPO DE AJUDAR









*** Vanessa Barboza (coordenadora do Museu Casa Kubitschek), Fabíola Moulin (secretária municipal de Cultura), Sara Moreno (diretora de Museus da Fundação Municipal de Cultura) e Gabriela Santoro (diretora-presidente do Instituto Periférico) na abertura da exposição inédita "Outras habitabilidades", em cartaz no Museu Casa Kubitschek (foto: Tarcísio de Paula/Divulgação) *** As doações de cestas básicas são essenciais para a população vulnerável que sofre com a pandemia. O Mesa Brasil, criado em 1994, é um dos exemplos importantes neste cenário pandêmico. A arrecadação de doações recentes rendeu mais de 200 cestas distribuídas entre a Apae, a Rede de Solidariedade e o Lar São Vicente de Paulo, em Ouro Preto. As doações foram arrecadadas durante live da Orquestra Ouro Preto. No ano passado, o Mesa Brasil distribuiu 50,6 mil toneladas de alimentos entre 6 mil entidades assistidas.





SOLIDARIEDADE

CARTEIRAS PARA ESTUDANTES





Cento e vinte e duas carteiras escolares foram doadas ao cursinho popular Consciência Industrial, localizado no Bairro Jardim Industrial, em Contagem. A doação foi possível a partir da reorganização do Câmpus Prado, da Estácio. Naquele momento, foram identificadas mesas e cadeiras em bom estado, que poderiam ser bem utilizadas por projetos sociais e voluntários, como o cursinho e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, situada na mesma região, na realização da catequese paroquial e demais obras sociais.





CINEMA

SALA VIP





A retomada da agenda do entretenimento será gradual, como exige o momento de pandemia. Com mais calma, esperamos que as coisas se resolvam. E algumas ações são bem interessantes, como as sessões de cinema gratuitas e para grupos de até 10 pessoas no Sesc Palladium. A programação é dividida em seis mostras, reunindo 22 filmes, que podem ser vistos às terças e quartas, às 19h, e de quinta a sábado, às 16h. O agendamento para os grupos pode ser feito durante o mês no site do Sympla.