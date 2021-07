Montagem virtual de 'Em nome da mãe' estreia em agosto

Miwa Yanagizawa e Suzana Nascimento estreiam o espetáculo em agosto (foto: Elisa Mendes/Divulgação)

Sem sinais do fim da pandemia, os profissionais de artes cênicas vão se desdobrando nos cuidados e nas formas de levar seus projetos adiante. Para colocar no palco “Em nome da mãe”, a atriz mineira Suzana Nascimento, o violoncelista Federico Puppi e Miwa Yanagizawa fizeram três meses de ensaio a distância. Suzana e Frederico, em Juiz de Fora; Miwa, no Rio de Janeiro. O encontro presencial só aconteceu posteriormente, durante os ensaios e filmagens do espetáculo, no Teatro Ipanema (RJ).

***





A montagem, que estreia em 6 de agosto próximo no canal do YouTube do Sesc-RJ, deixa de lado o aspecto religioso da figura de Maria de Nazaré, mãe de Jesus. “Em nome da mãe” mostra a jornada de uma mulher jovem, pobre, não casada e grávida, tendo por isso sofrido os preconceitos de uma sociedade conservadora, patriarcal e machista. A história milenar, escrita por homens na “Bíblia”, aqui é contada por sua protagonista antes de se tornar a mãe do filho de Deus. Baseada na obra homônima do premiado autor italiano Erri de Luca, a tradução ficou com Federico, que também assina a trilha original.





ENSINO

DE VOLTA À CASA

Eldo Pena Couto, mestre em administração, MBA em gestão empresarial e também especialista em psicopedagogia, é o novo diretor do Colégio Arnaldo, em Belo Horizonte. Eldo foi professor de ciências e de biologia no Colégio Arnaldo, exerceu o cargo de diretor de colégios tradicionais da capital mineira e professor de pós-graduação e MBA na PUC-Minas, Fundação Getulio Vargas e Centro Universitário Newton Paiva. Também atuou como coordenador regional da Unesco em Minas Gerais. Além de assumir o Colégio Arnaldo nas unidades Anchieta, Funcionários e Centro, também assume a cadeira da diretoria da Creche Nosso Abrigo, situada no Bairro Cruzeiro.





TRILHAS

SOBRE RODAS

A partir de 2 de agosto próximo, o Sesc Minas inaugura duas trilhas de mountain bike em Ouro Preto (Sesc Hotel Ouro Preto) e Belo Horizonte (Sesc Venda Nova). Os circuitos de ambas têm aproximadamente 5 quilômetros e hospedagem, restaurante e lazer em meio ao verde, além de estrutura completa de apoio, com vestiário e estacionamento. Na cidade histórica, a trilha está ao lado da reserva ecológica do Tripuí.





DINOS

LONGE DO COMETA

O espetáculo “Jurassic Safari Experience'', em cartaz no estacionamento do Mineirão até 1º de agosto, é um dos sucessos apresentados para crianças na pandemia. Dentro dos carros, a criançada se diverte na interação com os dinos. A expectativa é de que, no final da temporada, 128 mil pessoas tenham se divertido com a aventura. Para garantir a magia do espetáculo, a Chaim Entretenimento reuniu 20 artistas para o elenco, sendo oito de Belo Horizonte. No total, a produção é composta por 50 profissionais, que se dividem entre técnica, equipe de acesso (segurança, bombeiros e equipe de apoio) e elenco.