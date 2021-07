O aumento da procura por plantas para lares inspirou a série 'Respiro'

Cidade pandêmica

(foto: A fotógrafa Bárbara Lissa)



Foto de Bárbara Lissa, de 30 anos

Mestranda em artes visuais pela UFMG, bacharel em artes plásticas pela Escola Guignard/UEMG e licenciada em letras pela UFMG





“Durante o isolamento social por COVID, a vida nas grandes cidades – em apartamentos, entre janelas, concretos e vias asfaltadas para um fluxo constante e sempre com pressa – parece ter perdido o sentido para muitas pessoas. Talvez por isso aumentou-se a procura por todo tipo de plantas para decorar e trazer vida para os lares. Como eu fui uma dessas pessoas, imaginei a série fotográfica ‘Respiro’, em que essas plantas dominam o espaço da casa, da cidade e reconfiguram o nosso olhar para a natureza no espaço urbano.”





POESIA I

O PRIMEIRO LIVRO





Aída Alves Machado lança seu primeiro livro, "Caminho de Miosótis" (Casa Tuya). Alguns dos 53 poemas foram escritos no fim dos anos 1970. Outros, mais recentes, no ano passado, no início da pandemia.





POESIA II

O SEGUNDO LIVRO





Carline marcou para 3 de agosto próximo, em live no canal da Editora Luas no YouTube, o lançamento de seu segundo livro de poesias, "Na fronteira", editado com o apoio da Lei Aldir Blanc. A obra foi escrita durante o processo de transição de gênero de Carlos Linhares, integrante das bandas Nem Secos e Suspense Band. O prefácio é de Amara Moira, referência em literatura transexual e estudos acadêmicos. Ela também estará na live, ao lado de Babilak Bah, Francesco Napoli, João Maria Kaisen e outros poetas. A comunicadora Raah vai mediar o encontro.





BOLSAS

ASSESSORIA ESCOLAR





Gestores de escolas públicas de Minas também poderão concorrer a bolsas integrais no ALLS (Active Learning Leaderships for Schools), um evento nacional organizado pela Camino School, de forma 100% on-line, entre 22 e 24 deste mês. O objetivo é assessorar mantenedores, diretores e demais profissionais da liderança de escolas da educação básica na implementação de metodologias inovadoras, tanto pedagógicas como operacionais. A programação conta com palestrantes nacionais e internacionais, tradução simultânea, programa de mentoria e acompanhamento das escolas participantes. Diretores da rede pública de ensino podem concorrer a bolsas de gratuidade para a participação integral no programa, inscrevendo-se no site até o próximo dia 18: alls.caminoschool.com.br.





ON-LINE

MARMELADA E ILUSTRAÇÔES





Quando o público acessar, a partir desta sexta-feira (16/07), a plataforma com a programação do 20º Festival Mundial de Circo, terá uma surpresa. O espaço não será apenas um endereço virtual, como tantos outros. Conrado Almada criou uma atmosfera com ilustrações que remetem a uma cidade circense flutuante, com lonas, balões e dirigíveis. "A proposta é dar ao espectador a sensação de ser remetido para dentro do picadeiro, sendo que o público poderá trocar de tenda a cada atração”, explica Almada.





A “cidade do circo” irá abrigar 24 trabalhos, nacionais e internacionais, e inéditos, entre espetáculos e cenas circenses, além de diálogos em rede, exposições, oficinas e documentários. Do conforto de casa, o público poderá navegar e vivenciar experiências em ambientes diversos: Lona Espetáculos (com espetáculos e cenas para o público adulto e infantil), Cine-Circo, Globo da Morte, Ações Formativas, Exposição e Documentários. O videocirco “Noite enluarada entre ruínas”, com direção de Cisco Aznar (Catalunha), abre a programação, em estreia nacional no festival, e o espetáculo “Em panne”, de um coletivo de artistas canadenses oriundos do Cirque du Soleil, encerra o evento, com apresentações nos dias 24/07 e 25/07. O público tem acesso gratuito a todas as atividades do festival pelo endereço www.festivalmundialdecirco.com.br.