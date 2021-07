No ano em que marca os 70 anos do Art Palácio, o cinema é só lembrança

CINEMA

LEMBRANÇAS DE UMA ERA

Cine Art Palácio, na Rua Curitiba, era o endereço preferido de cinéfilos de BH entre os anos 1950 e 1960 (foto: Arquivo EM)



Pouca gente que passa pela Rua Curitiba, entre as ruas Carijós e Tupinambás, Centrão da cidade, deve se lembrar como era aquele trecho há quase 70 anos, movimentadíssimo, como era também até antes da pandemia. O público era outro, assim como o produto oferecido. De domingo a domingo, com cinco sessões por dia, das 14h às 22h, o prédio abrigava o Art Palácio na época. O projeto ambicioso com 1.200 lugares, endereço preferido dos cineclubistas de Belo Horizonte entre os anos de 1950 e 1960, serviu ainda, nos anos 1950, como sede do Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais. O tempo passou, vieram os cinemas de shopping, esvaziando os espaços de rua.

O Art Palácio não resistiu à decadência e, em 1992, com média diária de 400 pessoas, fechou as portas. À época, a empresa carioca responsável pelo cinema informou, em entrevista ao Estado de Minas, que o espaço seria transformado em centro comercial com duas salas de cinema e área de diversão.





INVERNO

AGASALHO POR CHOPE





Nesta sexta-feira (9/07), começa mais uma campanha para amenizar o frio de quem está nas ruas. Mr. Hoopy, da Praça Tiradentes, vai oferecer um chope de 300ml a quem doar roupas de inverno em bom estado. As doações serão destinadas a instituições que farão a distribuição.





VOCÊ DECIDE

ORQUESTRA INTERATIVA





Sucesso dos anos 1980, programa de TV que propunha interatividade na escolha do seu final inspira novo projeto da Orquestra Ouro Preto, que sábado (10/07), às 20h30, estreia formato inédito no canal do YouTube. A escolha será proposta no chat da plataforma. Promete ser divertido, já que o repertório vai promover briga de gigantes, com Beethoven x Mozart, Beatles x Rolling Stones e A-Ha x Beatles. Com apoio do Sesc em Minas, o público poderá também doar alimentos para o programa Mesa Brasil através de QR Code na tela.





PANDEMIA

MEXIDÃO SOLIDÁRIO

(foto: ARQUIVO PESSOAL)



É impossível dizer que a crise sanitária que assola o mundo ofereça seu lado positivo. Não mesmo. Mas uma coisa é certa: para sobreviver ao caos, a união mais do que nunca faz a força. O exemplo é do Toca Raul Agremiação Psicodélica, que criou uma ação para ajudar tanto na manutenção do Estabelecimento Bar quanto no socorro para a ocupação Carolina Maria de Jesus. A ideia é simples. Quem quiser pode doar, através de Pix (bloco.toca.raul@gmail.com), R$ 18, que serão revertidos para produção de mexidões na cozinha do bar de Olívio Cardoso. O chef vai cozinhar durante live marcada para domingo (11/07), às 14h, no canal do YouTube do Bloco Toca Raul.





GELEIA

DE MINAS PARA O MUNDO





Produtores da Expressar Gourmet foram destaque no Prêmio Mundial de Geleias Artesanais, na Inglaterra, com a geleia de laranja suave com especiarias. O reconhecimento confere ao produto prestígio internacional. A Marmalade Awards recebeu mais de 3 mil potes de mais de 30 países.