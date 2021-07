Professora aposentada registra a beleza que resiste à pandemia

A fotógrafa Ana Maria Gontijo Figueiredo (foto: Ricardo Barbosa/Divulgação)









Foto de Ana Maria Gontijo Figueiredo, de 66 anos. Aprendiz de fotógrafa, aposentada depois de 38 anos como professora da Escola de Engenharia da UFMG



A fotografia de rua sempre me fascinou. Das pessoas que fazem o dia a dia da cidade, me comove a coragem com que enfrentam seu cotidiano tão difícil. Com a pandemia, passei a fotografar de dentro do carro, registrando, nos fragmentos da vida na cidade, o agravamento das dificuldades e a beleza que resiste. A foto foi tirada em 6 de abril último, às 9h, na Av. Bias Fortes. Eu voltava depois de tomar a 1ª dose da vacina contra a COVID-19, agradecendo ao SUS e à ciência, e certa de que, para essas três mulheres, a vacina era bem mais necessária.





CHORO

DEZ ANOS DE SUCESSO





Grupo instrumental mineiro que faz sucesso pela Europa, o Toca de Tatu comemora seus 10 anos com novo álbum, o terceiro da carreira e o primeiro totalmente autoral. O quarteto formado por Luísa Mitre (piano), Lucas Telles (violão), Lucas Ladeia (cavaquinho) e Abel Borges (percussão) encara o lançamento como uma celebração, já que o disco, em meio à pandemia, é resultado de um processo que excluiu, por exemplo, os ensaios. O álbum, que conta com participações de Alexandre Andrés (flauta) e Marcelo Caldi (acordeom) chega nos próximos dias. Enquanto isso, os fãs do grupo podem acessar no Youtube a websérie “Por dentro das composições” e um minidoc.





TROPICAL BLUES

NOITE DE JAZZ





Com a volta gradativa dos eventos, a agenda começa a se movimentar. Na próxima sexta-feira (9/07), por exemplo, Sideral se apresenta na noite de jazz do Restaurante Quina. O set-list é baseado no repertório de “Tropical Blues”. A casa tem capacidade para 220 pessoas, mas recebe no máximo 120 durante a pandemia. A plateia para o palco do jazz, no salão principal, abriga 70 pessoas.





DOAÇÕES

QUASE 10 MIL CESTAS





Foram entregues 190 toneladas de alimentos, que correspondem a 9,5 mil cestas, adquiridas com recursos provenientes de verbas pecuniárias cuja gestão é feita pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e das Medidas Socioeducativas. Coube ao Núcleo de Voluntariado (NV) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais destinar a arrecadação a 19 entidades para distribuição na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em mais sete comarcas.