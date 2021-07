Colagem e poesia são inspiração de designer na campanha Vacina para Todos

(foto: Fernando biagioni/divulgação)

O projeto une colagem e poesia para trazer um olhar delicado sobre a importância da vacinação. Vacinar é direito nosso, também é sinônimo de liberdade e esperança para continuarmos a sonhar, diz Júlia Gutierrez, autora da imagem publicada acima.





Formada em design gráfico, Júlia Gutierrez mora em Lisboa, onde faz mestrado em design. Tem como área de interesse o universo da colagem, é amante da poesia e se arrisca com as palavras vez ou outra.





MEMÓRIA

NO SANTUÁRIO DO BOM JESUS





O Coral Cidade dos Profetas, especialista na interpretação de música sacra antiga, é tema de documentário dirigido por Marcelo Miyagi. “Coral Cidade dos Profetas e a música colonial mineira” é inspirado nas mais de três décadas de história do grupo, que tem feito trabalho pioneiro de proteção deste patrimônio imaterial do país. O lançamento está marcado para domingo (11/07), com projeção do filme nas fachadas das capelas dos Passos no Santuário Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, cidade natal do grupo, e depois ficará disponível no YouTube.





AS MAIS MAIS

SUCESSOS DE ALCEU





Um dos nomes mais importantes na música brasileira, Alceu Valença completou, ontem, 75 anos de idade. E em clima de comemoração, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição fez estudo que identificou “Anunciação” e “Tropicana” como os maiores sucessos do cantor nordestino, que tem 298 canções e 620 gravações cadastradas no Ecad.





NO MINEIRÃO

GOL DE PLACA





As escolas buscam criatividade para tentar aliviar a barra dos alunos nestes tempos de pandemia, especialmente daqueles que estão finalizando o curso. A Escola Americana de Belo Horizonte, que ano passado promoveu uma formatura pequena no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, este ano levou os formandos para o Mineirão, onde os alunos receberam os diplomas internacional, americano e brasileiro. O grupo foi o primeiro de formandos da EABH após um ano completamente on-line. Apesar das dificuldades do aprendizado virtual, os estudantes foram aprovados em mais de 100 universidades no exterior e receberam mais de US$ 3 milhões em bolsas acadêmicas e esportivas nas melhores universidades, como a University of Pennsylvania (UPenn).





QUADRINHOS

COMO SE FINANCIAR?





Leandro Saioneti, responsável pelo setor de Quadrinhos e Jogos da plataforma Catarse, é o convidado de hoje (2/07) do Papo CDQ Especial, promovido pela Casa dos Quadrinhos. No encontro virtual, ele compartilhará dicas, estratégias e informações sobre como financiar coletivamente uma publicação. A transmissão, marcada para as 19h, poderá ser acompanhada nos canais oficiais da Casa dos Quadrinhos no YouTube, Facebook, Twitch TV ou Instagram (@casadosquadrinhos).