Pedro Hamdan critica 'espiral de maluquice e má gestão' no combate à COVID

“Minha contribuição para o projeto reflete o desejo de que as vacinas façam, cada vez mais, parte da nossa vida, de que sejam acessíveis a todos e de que representem o primeiro passo para que consigamos sair dessa espiral de maluquice, maldade e má gestão”, afirma o designer Pedro Hamdan, que assina a imagem de hoje da campanha Vacina para Todos.





Músico e artista visual formado em design pela Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), Pedro Hamdan (www.pedrohamdan.com) publica trabalhos em revistas e livros de diversas editoras do país.





LGBTQIA+

MOSTRA ON-LINE





Para quem ainda não conhece a exposição “Aqueles (In)visíveis”, do artista Rodrigo Mogiz, vêm sendo realizadas visitas virtuais ao vivo, com mediação do programa educativo da Casa Fiat de Cultura. A mostra é composta de 19 obras, entre bordados, instalações com camisas em cores, ornamentações contemporâneas e fotografias que retratam pessoas LGBTQIA . As fotos são trabalhadas pelo artista a partir de intervenções poéticas que propõem um olhar para a questão da visibilidade ou invisibilidade das diversidades afetivas e identidades sexuais e de gênero. As próximas visitas virtuais estão marcadas para 10, 17 19 e 24 de junho. Para participar, é necessária inscrição, que pode ser feita gratuitamente no site Sympla.





NOS MUROS

A ESPERANÇA VEM DA ARTE





Artistas visuais da Nação Hip Hop de Belo Horizonte e região participam no sábado (29/5) de grafitagem de mural na Central Estadual da Rede de Frio de Minas Gerais, no Bairro Itapuã. Cumprindo protocolos de saúde, eles vão se distribuir em grupos, a partir das 8h, para criar 10 painéis com o tema esperança. A iniciativa é do Movimento Unidos pela Vacina, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Lukscolor, Viação Gontijo, Pif Paf e Outback Steakhouse do BH Shopping apoiam o projeto, que deverá ser concluído em 6 de junho. Entre os artistas estão Ba Face3, Binho Barreto, Denis Dam, Fred Negro F., Gabriel Lost, Gean Sombra, Isabella Proença/Ella, João Marcelo Goma, Tefa, Ed-Mun, Lucas Alfa, Marcio Surto RV e Sabrina Sko.