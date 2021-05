O projeto Canto da Rua Emergencial é tema da Cidade pandêmica

(foto: Arquivo pessoal)

Foto de Lucas Bahia Vieira

(@lucasbahia13), 38 anos

(foto: Lucas Bahia )



Fotógrafo urbano e de paisagens, integrante do coletivo de fotografia @fotorizontinos

A foto foge um pouco das que faço habitualmente, pois estou acostumado a fotografar os prédios da cidade. Ao atravessar o Viaduto Santa Tereza, avistei esta cena em que um músico ensinava as pessoas que frequentam o projeto Canto da Rua Emergencial, na Serraria Souza Pinto, a tocar violino. Foi muito tocante ver alguém levar arte para as pessoas em um momento tão difícil como o que estamos vivendo.





SOLO NEGRO

CURTAS PRETAS





Julia Tizumba é a curadora do Cenas Curtas Pretas, que será apresentado on-line, ao vivo, de 10 a 13 de junho, no Teatro Espanca!, pelo canal da Cia Burlantins no YouTube. A mostra integra o projeto Solo Negro e vai reunir nove espetáculos de teatro, dança e circo. O evento recebe diferentes gerações da arte negra na capital mineira, desde o experiente ator Evandro Nunes, com o espetáculo “In-Sã”, até jovens como Ana Elisa Gonçalves, com a cena “A silhueta de Maria Efigênia''. O projeto é viabilizado por meio da Lei Aldir Blanc.





LIVE

A VEZ DA TI





O Green TI, uma curadoria de ações, estudos e pesquisas que contará com eventos e seminários que vão debater a relação entre a tecnologia e a sustentabilidade, será apresentado na segunda-feira (31/5), em live do Sindicato da Indústria de Software e da Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Sindfor). A ênfase do projeto é o papel da tecnologia em favor da sustentabilidade.





CONCERTO

POT-POURRI DE CLÁSSICO





O saxofonista Derico Sciotti e o cantor Jeff Motta farão participações especiais no Rock in Concert, próxima apresentação da Orquestra Opus na série Concertos Virtuais Tracbel. No repertório, “All of my love'', “Hotel California”, “Satisfaction”, “Back in black”, além de pot-pourri de músicas do Queen e de Paul McCartney. "Para esse espetáculo, temos a presença marcante da guitarra, instrumento mais emblemático do rock, e que ajuda a dar uma sonoridade compatível com o estilo", diz o maestro e fundador da orquestra, Leonardo Cunha, responsável pelos arranjos. A apresentação está marcada para o próximo domingo (30/5), às 11h30, no canal do Grupo Tracbel no YouTube





FILARMÔNICA

MÚSICA QUE CONFORTA





Linha de frente na luta contra a COVID, profissionais e trabalhadores da área de saúde são homenageados pela Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com o projeto Música que Conforta. Vídeos gravados com obras de compositores consagrados são exibidos nos hospitais das redes estadual, municipal e privada, unidades de saúde e nas próprias secretarias. "Somos muito gratos ao trabalho que todos esses profissionais têm desempenhado há mais de um ano. Assim, esta é uma maneira singela que encontramos para homenagear e retribuir esse imenso esforço e dedicação deles à sociedade", disse o maestro Fabio Mechetti, diretor artístico e regente titular da Filarmônica de Minas Gerais. Os 50 vídeos podem ser enviados aos profissionais pelas unidades de saúde, via WhatsApp e Telegram.