Gabriela Silva criou a imagem da 12ª edição da campanha Vacina para Todos

“Em 7 de janeiro de 2021, me emocionei com o vídeo de divulgação dos resultados da eficácia da Coronavac, do Instituto Butantan. Assisti inúmeras vezes, observando a reação de cada pessoa dentro daquela sala. Dancei em casa ao som de MC Fioti para comemorar”, conta a designer Gabriela Silva, que assina a imagem da campanha Vacina para Todos que publicamos nesta sexta-feira. “Com um filtro do Instagram, coloquei o Zé Gotinha para dançar na sala de casa, em cima da cama e na área, enquanto estendia as roupas. Esta mesma alegria revivo a cada foto que recebo de um ente querido vacinado. Da minha família, da família dos meus amigos e de colegas de trabalho. A vacina, a ciência e o SUS são fonte de esperança e precisam ser para todos”, diz Gabriela.





***

Designer e comunicadora, Gabriela Silva (@agabrielasilva e https://cargocollective.com/agabrielasilva) trabalha de forma autônoma com direção e produção criativa. Buscando uma abordagem ampla, ela atua de maneira sistêmica na comunicação de clientes – do planejamento estratégico ao desenvolvimento de produtos e experiências.









Às sextas-feiras, a Coluna Hit publica a campanha Vacina para Todos, que reúne criações dos designers Gabriel Figueiredo, Victor Galuppo, M Vianna e Marja (no alto), Mariana Hardy, Bruno Nunes, Gustavo Greco, Mariana Misk, Pedro Hamdam (no meio), Renata Polastri, Marcos Guimarães, Luciano Ferreira e Gabriela Silva (embaixo)





EXPOSIÇÃO

NUNO RAMOS NA CELMA





Terceira individual de Nuno Ramos na Celma Albuquerque Galeria de Arte, a mostra “Thoughts of dust” pode ser vista até 6 de junho. A série “Antígona – Segundo ato”, visão do artista sobre a personagem de Sófocles, reúne desenhos em carvão, pastel seco, grafite e encáustica. O vídeo “Luz negra” foi realizado em parceria com o diretor Eduardo Climachauska. A instalação é formada por caixas de som depositadas em covas, cobertas por terra. A canção “Juízo final”, de Nelson Cavaquinho, cantada por ele, é amplificada pelas caixas, atravessando a camada de terra. A visita pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 13h30. O uso de máscaras é obrigatório.





SUPERBÃO

JOTA QUEST NA ÁREA





Novidade no Campeonato Mineiro ganha a versão de final de grandes eventos esportivos, aqui batizada de Superbão. Sábado, no Mineirão, a banda Jota Quest vai tocar no intervalo entre o primeiro e segundo tempos do jogo entre Atlético e América. A estrutura foi montada na área de arquibancada, tudo dentro dos critérios de rigorosos protocolos de saúde. O evento será transmitido pelo canal da Brahma no YouTube, no início do intervalo, por volta das 17h15.