Patty diz que fotos de noivos de máscara são o símbolo desta época

A fotógrafa Patty Penna mostra a nova realidade nos registros de casamento (foto: Lara Dias/Divulgação)





FOTO DE PATTY PENNA

(@pattypennaphoto), 32 ANOS





Formada em comunicação social pela Universidade Federal de Minas Gerais e em audiovisual pela University of Nottingham, na Inglaterra. Com 12 anos de experiência, trabalhou como fotógrafa em navios pelo mundo

“Nas cerimônias de casamento civil, fotógrafos não podem mais entrar na sala do cartório para clicar os noivos de perto. Com todos de máscaras, eu registro de longe a rápida celebração, capturo detalhes, o momento das alianças, e sugiro a troca de olhares no lugar do beijo final. Ainda é inusitado imaginar fotos de casamento nas quais noivos usam máscaras, mas é a representação mais verdadeira e marcante desta época, e nos dá esperanças de que ainda há amor pela frente”, diz Patty. Nesta foto, ela clicou o casal Samuel Amâncio e Isabella Melano.









HOMENAGEM

NOVO BELO-HORIZONTINO





Wilson Alvarenga de Oliveira Filho, presidente do Pampulha Iate Clube (PIC), é o novo cidadão ho- norário de Belo Horizonte. O título foi entregue na segunda-feira pelo vereador Léo Burguês. Natural de Barão de Cocais, ele é casado com Maria Lúcia de Araújo Alvarenga, pai de três filhos e tem cinco netos. No fim da década de 1980, Wilson Alvarenga foi contratado como consultor de recursos humanos do PIC. Ocupou os cargos de gerente de recursos e gerente financeiro, integrou o Conselho Deliberativo e foi vice-presidente financeiro do clube. Atualmente, cumpre o segundo mandato como presidente, que vai até maio de 2022.





HOJE TEM MARMELADA

CIRCO PARA TODOS





Famoso pela trajetória de sucesso no Cirque du Soleil, o palhaço Rodrigo Robleño continua na ativa – pelo menos no formato virtual. Os fãs poderão se divertir com ele na Mostra Excêntrica Maria Cutia, na segunda-feira (24/5), e no Festival Circo para Todos, que estreia em 4 de junho, com apresentações de sexta a domingo, durante todo o mês. “O circo já vinha passando por transformações bem antes da pandemia, mas agora o desafio ficou maior”, diz Robleño, que garante fazer o possível para manter sua arte viva neste período de isolamento.





***





Enquanto se prepara para as duas apresentações, Rodrigo desenvolve projetos que não estão ligados à sobrevivência durante a pandemia. Ele planeja criar o Museu da Brincadeira, “um espaço para resgatar e mostrar a importância desse estado lúdico, desse momento da infância, para todos nós, crianças e adultos.” Ele também pretende divulgar a arte da palhaçaria mundo afora. “Este é o meu grande objetivo de vida”, afirma Robleño.





ON-LINE

VIVA A DIFERENÇA!





“Diferències” é o espetáculo da companhia espanhola Trifacirc que estará em cartaz sábado, no canal do Festival Cultura e Cidadania no YouTube (youtube.com/culturaecidadaniacircula). Às 16h, Marta Izquierdo, Carlos Sosa e Rufi Rodriguez proporão um jogo em busca da igualdade na diferença. Sosa retorna aos palcos do festival, onde se apresentou em 2017, na cidade de Barroso. O uruguaio já morou no Brasil e há três anos faz parte da companhia espanhola.