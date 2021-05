As fascinantes esmeraldas serão tema de um debate on-line, na quinta-feira

PRECIOSAS

Manuela Soares, da Art Ouro, e Cosme Santos, da RC Gemas, serão os convidados do Sindijoias Ajomig, entidade presidida por Manoel Bernardes, na live marcada para quinta-feira, às 19h. O bate-papo sobre esmeraldas, no Instagram (@sindijoiasajomig), vai abordar o mercado, aspectos geológicos e o cenário brasileiro e internacional desta pedra preciosa. A iniciativa é da Brasil Gemas, comunidade de empresários que se propõe a acelerar digitalmente a cadeia produtiva do setor no Brasil.





O Solar dos Abacaxis, dirigido por Bernardo Mosqueira e Adriano Carneiro de Mendonça, se une à JA.CA (BH), à Casa do Povo e Pivô (São Paulo), ao Chão SLZ (São Luís) e à Galeria Maumau (Recife) na criação e gestão do Fundo Colaborativo. A primeira ação é o programa Brotar, em que seis artistas de várias partes do país receberão R$ 800 cada. O processo continua com a indicação de outro nome pelo contemplado. No total, 36 artistas serão beneficiados.





Enquanto isso, o Solar dos Abacaxis, há dois anos formalizado como instituto, deixa a casa centenária no Cosme Velho, Zona Sul do Rio de Janeiro, para buscar um novo espaço no Centro da capital fluminense. Desde sua abertura, em dezembro de 2015, foram realizados eventos que reuniram milhares de pessoas, recebendo artistas, curadores e dirigentes de instituições de arte brasileiras e estrangeiras. O último evento no Cosme Velho ocorreu em fevereiro de 2020.





1º a 5 de junho, no canal do projeto no YouTube. A agenda vai contar com a montagem de dança “Corpo sobre tela”, de Marcos Abranches (SP); “Motus”, da Cia. Ananda de Dança Contemporânea (BH); o espetáculo teatral “Ícaro”, de Luciano Mallmann (Porto Alegre); e “E a cor a gente imagina”, com os dançarinos Victor Alves e Oscar Capucho (BH e Vespasiano).





A programação será encerrada com “Proibido elefantes”, do grupo Giradança, de Natal (RN) . Todos os espetáculos terão audiodescrição e legendas, além de tradução e interpretação em libras. O evento on-line será transmitido a partir das 20h, gratuitamente. Realização de Lais Vitral, o festival foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc, via Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais.





